Stefano Bettarini: scoppia il caso bestemmia (video). Web: “Squalifica”

L’ex marito di Simona Ventura è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata andata in onda venerdì 6 novembre 2020. Stefano Bettarini sarebbe dovuto subentrare già due settimane fa a gioco in corso, ma l’emergenza Covid-19 e la positività di Selvaggia Roma, altra concorrente che avrebbe dovuto prendere parte al programma Mediaset, ha fatto slittare il suo ingresso.

Bettarini ha già partecipato alla prima edizione del reality show e sa come aggiungere ulteriore pepe alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Il percorso dell’ex calciatore come concorrente del GF Vip 5, però, potrebbe già essere agli sgoccioli. Proprio poche ore fa, mentre era intento a stuzzicare delle patatine e a parlare con Pierpaolo Petrelli e Enock Barwuah, sembra essersi lasciato sfuggire una espressione che se confermata ne segnerebbe la squalifica

Nel breve video di seguito si può notare come i tre ragazzi stiano parlando normalmente e ad un certo punto Bettarini, per commentare l’argomento trattato, sembra farsi scappare quella che potrebbe essere giudicata come una bestemmia (un caso simile ha visto la squalifica Denis Dosio). L’audio non è del tutto nitido. La produzione del programma si attiverà per capire se l’inquilino abbia commesso o meno un’infrazione.

GF Vip: Bettarini, nuovo caso bestemmia. L’ex di Simona Ventura potrebbe essere squalificato come Denis Dosio

La produzione dello show si è sempre mostrata inflessibile sui casi di ‘bestemmia’ che si sono verificati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I partecipanti del reality firmano un contratto che non consente l’uso di termini o di espressioni ingiuriose, irriverenti o fuori luogo nei confronti del culto.

Nonostante ciò, nel corso degli anni sono state diverse le squalifiche dovute alle violazioni delle regole. In questa edizione c’è già stata la cacciata nei confronti dell’influencer Denis Dosio. Per Paolo Brosio, invece, la situazione è stata valutata in modo differente e la sua permanenza nella Casa è potuta continuare (non sono mancate le polemiche da parte del pubblico e di opinionisti televisivi. Qualcuno ha parlato di due pesi e due misure).

Resta da capire come la produzione del programma Mediaset valuterà l’episodio. Nel frattempo sui social il video è già diventato virale e c’è chi grida alla cacciata immediata dell’ex marito di Simona Ventura.