La modella brasiliana ha sparato a zero sulla showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore

Sale la tensione al Grande Fratello Vip 5. Durante la notte Dayane Mello ha duramente criticato Elisabetta Gregoraci nel corso di una chiacchierata con l’amica Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. La top model non ha apprezzato l’ultimo gesto della soubrette calabrese. Durante una festa Dayane ha bevuto troppo e ha litigato con Tommaso Zorzi: Adua ha cercato di mettersi in mezzo per placare gli animi ma la Gregoraci ha invitato l’attrice siciliana a non intromettersi nella faccenda. Un comportamento che non è andato proprio giù alla Mello, che ha sparato a zero sull’ex signora Briatore.

Dayane Mello ha duramente contestato la vita privata e professionale di Elisabetta Gregoraci, tra le protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip:

“Non c’è niente in questa donna c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera non so che c***o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto, perché? Perché ha sposato uno miliardario. Si diciamo le cose come stanno, è così, ha fatto cosa? È vero, facile fare un percorso così. E adesso per essere più umana vuole fare il percorso più facile per arrivare in finale. Io non parlo male delle persone, questo ho dovuto sentire, questo è quello che penso di lei”

L’ex compagna di Stefano Sala ha aggiunto al Grande Fratello Vip senza troppi peli sulla lingua:

“Penso questo, lei mi ha dimostrato di essere diversa? No. Se mi avesse dimostrato di essere diversa, di prendere una posizione… ma non mi ha dimostrato niente. Io dopo questo programma può odiarmi tutta Italia ma io sono fatta così, a me piace essere vera, nel bene e nel male. Potete odiarmi tutti, non me ne frega niente, perché la mia vita vale tanto, io mi sono fatta un c**o così nella mia vita per poi venire qui e trovarmi con una che è servita e riverita e non sa fare un c***o nella vita?”

Non è la prima volta che Dayane Mello attacca Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Nell’ultimo periodo le due sono state al centro di diversi scontri e litigi che hanno animato il reality show. Qualche giorno fa le due hanno bisticciato per via di Francesco Oppini. Elisabetta non ha apprezzato il modo in cui Dayane ha trattato il figlio di Alba Parietti e le due hanno avuto un’accesa discussione.

Al di là di Elisabetta Gregoraci, il futuro di Dayane Mello al Grande Fratello Vip è sempre più a rischio. La 31enne è tra le meno apprezzate dagli altri inquilini della Casa di Cinecittà ed è finita in nomination con Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Solido, invece, il rapporto tra Dayane e Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. Archiviati i baci saffici, le due continuano ad essere grandi amiche nel bunker di Cinecittà.

Dayane Mello ripensa a Carlo Beretta

Da giorni, inoltre, Dayane Mello sta ripensando ad un suo ex fidanzato, il rampollo Carlo Beretta. I due hanno vissuto una lunga e importante storia d’amore finita bruscamente prima dell’inizio dell’estate. Dayane ha ammesso di provare ancora un sentimento profondo per Beretta ma non sa che il 23enne al momento è legato a Giulia De Lellis.