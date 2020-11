La modella torna a parlare del suo ex fidanzato, oggi accanto a Giulia De Lellis, e racconta a Giulia Salemi quanto ha sofferto per lui. Sentendo il nome dell’ex tronista poi si sbottona

Dayane Mello è tornata a parlare di Carlo Gussalli Beretta al GF Vip. I due sono stati insieme e da qualche giorno la modella sta parlando spesso di lui, ignorando che fuori dalla Casa Carlo sia stato coinvolto in un altro gossip. Dayane non ha mai nascosto di essere stata molto innamorata di Beretta e di aver sofferto moltissimo per lui quando si sono lasciati. Ci sono stati degli eventi che li hanno separati, tra cui la permanenza di Carlo in America per sette mesi. E di sicuro la differenza d’età, di otto anni, non ha aiutato. Ma stamattina la Mello ha tirato in ballo un altro nome conosciuto, quello di Marco Cartasegna.

Giulia e Dayane si sono ritrovate a colazione a parlare di uomini che fanno soffrire le donne. A tal proposito la modella brasiliana ha raccontato la sua esperienza, dopo averla raccontata già a Rosalinda. Alla sua amica infatti aveva raccontato di aver pianto moltissimo per la fine della storia con Beretta, così tanto da non riuscire a nascondere la sofferenza neanche davanti a sua figlia Sofia. Alla Salemi stamattina ha raccontato che era molto innamorata, ma la distanza e altri fattori hanno giocato a loro svantaggio. A un certo punto lei avrebbe voluto chiudere ma lui no. Poi è stato Carlo a chiudere e lei non avrebbe voluto, ma lui è stato irremovibile.

Appena ha introdotto questo argomento, Giulia le ha detto qualcosa a bassa voce e coprendo la bocca con le mani. Le avrà detto di non fare nomi? Oppure che lui si è fidanzato con Giulia De Lellis? Forse la prima, dato che non può riportare fatti da fuori. Dunque il discorso è proseguito senza fare nomi. Non che fosse necessario, comunque. E quindi Giulia le ha chiesto se la mamma di Carlo si è messa in mezzo tra loro, ma la modella ha risposto di no. Dayane ha detto cha la famiglia Beretta alla fine la sosteneva nel rapporto, al punto che oggi continuano a sentirsi. Sente spesso la mamma di Carlo e va a cena con la nonna ogni mese.

Questa estate inoltre Dayane era in vacanza con sua figlia a Forte dei Marmi e ha frequentato spesso la famiglia di Carlo, soprattutto la nonna. Lei non aveva mai sofferto d’amore prima di Carlo: “L’ho amato talmente tanto, ma ho sofferto tanto”. Ha detto che tra loro c’era molto amore, ma il contorno non era quello giusto. Si sono incontrati in due momenti diversi della vita, cercavano cose diverse. E gli anni di differenza hanno fatto il resto. Pare che Carlo abbia anche organizzato una festa a sorpresa per i 30 anni di Dayane. Poi è partito e lei si è ritrovata ad affrontare un momento molto duro da sola. Sulla rottura ha raccontato:

“Lo sognavo tutte le notti e mi svegliavo piangendo. Io per sette mesi piangevo tutti i giorni. Quando penso all’amore mi viene lui in mente. C’era tanta chimica, una passione immensa”.

Giulia Salemi ha detto di aver conosciuto Carlo e che è amico di un suo amico. Ha fatto il nome di Marco, ma Dayane ha fatto confusione con Damante. E quindi Giulia ha aggiunto il cognome: Marco Cartasegna. Sentendo questo nome, Dayane ha aggiunto:

“Marco ha rovinato tutta la nostra relazione. Lui è stato uno dei motivi principali per cui è finita la nostra relazione”.

La Salemi ha provato a stoppare il discorso un paio di volte. La prima volta Dayane si è prima mostrata d’accordo e poi ha aggiunto che è stato motivo di rottura. Quindi Giulia è stata categorica, l’ha fermata ed è andata via: “Non fare nomi, non dire cose”. Così Dayane ha chiuso il discorso.