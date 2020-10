Giulia De Lellis e Carlo Beretta, la storia decolla: Chi svela i retroscena

Tana per Giulia De Lellis e Carlo Beretta: il magazine Chi, nel numero in edicola domani 28 ottobre 2020 – qui le anticipazioni e le foto diffuse dal settimanale in anteprima -, pubblicherà le immagini del weekend trascorso insieme dall’ex di Andrea Damante e dall’ex di Dayane Mello e Sara Soldati. L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono stati sorpresi in un noto resort in Franciacorta (Giulia è giunta lì la sera prima rispetto al rampollo, facendosi accompagnare da gruppetto di amici).

Chi, però, racconta che a un certo punto, quando è arrivato il momento della “buonanotte”, i due giovanotti sono andati via insieme… Il magazine diretto da Alfonso Signorini si è anche chiesto perché la De Lellis e Beretta stiano cercando di celarsi ai riflettori, insinuando che dietro a tale scelta ci sarebbe lo scopo di non fare irritare ulteriormente Andrea Damante.

D’altra parte ormai non è più un mistero la frequentazione. Lo stesso Damante, una manciata di giorni fa, ospite a Verissimo, ha confermato cha la sua ex e Carlo si vedono. Durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin è trapelata parecchia amarezza da parte del deejay veronese che ha dichiarato di aver saputo della liaison dai social.

Non solo: considerava Beretta un suo caro amico. Con lui lo scorso luglio ha anche affittato una casa a Forte dei Marmi per trascorrere una fetta delle vacanze estive. Evidentemente, ha concluso l’ex tronista, ha puntato sull’amicizia sbagliata.

Gossip nel gossip, Damante, sempre nel salotto televisivo del sabato pomeriggio di Canale Cinque, ha lasciato emergere tutti i suoi dubbi sull’inizio della frequentazione tra Giulia e Beretta. Perché i due si sono incontrati proprio a Forte dei Marmi, sotto i suoi occhi. Andrea non ha parlato di tradimenti, ma di una situazione poco chiara.

Giulia, ascoltata e vista l’intervista a Verissimo, è prontamente balzata su Instagram, affermando di avere la coscienza più che pulita. Insomma, non c’è stato alcun tradimento. Certo è che, relazione clandestina o meno, il disappunto di Damante è comprensibile, avendo acclarato che la sua ex compagna si sta frequentando con una sua conoscenza. “L’ex fidanzata assieme al tuo amico, è la storia più vecchia del mondo, ma fa male”, ha chiosato l’ex tronista.