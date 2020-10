De Lellis replica a Damante: botta e risposta tra tv e social, addio amaro

Dalla serie c’eravamo tanto amati… Andrea Damante, nella puntata odierna di Verissimo, ha raccontato la sua versione sulla fine della love story con Giulia De Lellis. La relazione si è conclusa, almeno dal punto di vista dell’ex tronista, in modo assai amaro. Il veronese ha confessato di aver scoperto tramite social, pochi giorni fa, che Giulia ha cominciato a frequentare Carlo Beretta. E? E quel Carlo altri non è che un amico, ormai ex, proprio di Damante. I due hanno persino affittato assieme per tutto il mese di luglio 2020 una casa a Forte dei Marmi, con altri ragazzi, per godersi le vacanze estive dopo il lockdown. Ed è proprio qui che la De Lellis e il rampollo Beretta si sono conosciuti. Alla luce di tutto questo, Andrea ha il dubbio che l’ex fidanzata e l’ex amico abbiano cominciato ad avvicinarsi proprio sotto i suoi occhi a Forte dei Marmi.

Damante, innanzi a Silvia Toffanin, non ha assolutamente parlato di tradimenti. Ha però lasciato chiaramente intendere che già in estate, a luglio, mese in cui il rapporto con Giulia ha iniziato a incrinarsi pesantemente, aveva avuto qualche segnale d’allarme, delle premonizioni sul fatto che le cose non stessero andando nel verso giusto nella love story e che la sua fidanzata potesse avere un po’ la testa altrove.

La risposta della De Lellis alle insinuazioni non si è fatta attendere. Anzi è praticamente giunta in diretta: mentre Andrea si confidava con la padrona di casa di Verissimo, l’influencer dei record commentava con i suoi milioni di fan la vicenda su Instagram con un paio di Stories. “Sono molto serena e tranquilla”, ha dichiarato, in riferimento all’intervista del deejay, aggiungendo che con la “coscienza pulita si può fare tutto”.

Dunque Giulia allontana qualsivoglia voce di presunto tradimento ai danni di Andrea che nel salotto di Canale 5 è apparso visibilmente provato e sconfortato dall’epilogo che ha avuto la relazione. Inoltre, a domanda diretta della conduttrice circa un eventuale ritorno di fiamma in futuro, è stato perentorio: “Non ha più senso”. Stavolta sembra davvero essere calato definitivamente il sipario sui seguitissimi ex volti di Uomini e Donne: i Damellis sono giunti al capolinea, per sempre.