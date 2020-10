Damante provato a Verissimo: tutti i retroscena sulla rottura con Giulia

Andrea Damante e tutte le verità mai rivelate sulla fine della storia con Giulia De Lellis. Il deejay veronese, ospite a Verissimo, ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin, parlando di alcuni fatti fino ad ora tenuti privatissimi della sua vita. Per la prima volta ha anche confermato che, prima di rimettersi con l’influencer dei record alla soglia del lockdown iniziato a marzo, ha frequentato per un paio di mesi Claudia Coppola. Per lei ha speso parole di stima, seppur è convinto che Giulia rimanga l’unico grande amore della sua vita. E se la prima volta che avevano rotto era stata lei a leccarsi le ferite, stavolta è lui a uscire dal naufragio sentimentale con le ossa rotte.

“Da settembre 2019 a febbraio 2020 non ci siamo sentiti, ma io sono sempre stato innamorato di lei”. Così Damante sul periodo in cui tagliò tutti i ponti con Giulia. In quel momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era fidanzata con il pilota Andrea Iannone… Davvero è stata innamorata di lui? “Secondo me, tra me e lei c’è stato sempre qualcosa di importante”, taglia corto il deejay, lasciando intendere che, secondo lui, in dei dei conti, anche la De Lellis è sempre stata stregata dalla sua persona. Spazio quindi al ritorno di fiamma.

“Quando ci siamo ritoccati, sentiti e visti per la prima volta… una cosa potentissima”.

Quelli della quarantena sono stati giorni felici, ma anche di confronti e chiarimenti. Tutto è andato a gonfie vele fino a luglio.

“Col passare del tempo il rapporto non è più stato al top. Poi per tutto luglio abbiamo preso casa a Forte sei Marmi e li lei è cambiata tanto”, racconta Damante. Il tasto dolente però deve ancora arrivare e si chiama Carlo Beretta, un suo ex amico. Proprio con lui e un altro gruppo di persone, tra cui Giulia, passa le vacanze in toscana. Ed è lì che Carlo e la De Lellis – che attualmente si frequentano – si conoscono per la prima volta. Il deejay non parla di tradimento, ma è profondamente deluso, sconfortato.

“Non c’è più niente da dire. Se lei tornasse? Non penso abbia più senso, la porta a un certo punto la devi chiudere”.

Cala il sipario sui Damellis, stavolta, probabilmente, per sempre.

Damante su Ignazio Moser: “Come un fratello”

Damante conclude l’intervista parlando di Ignazio Moser, persona a cui si è legato moltissimo negli ultimi anni, tanto che lo considera un “fratello”. “Lui è genuino, di casa. Mi ha insegnato molto”, conclude.