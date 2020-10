Andrea Damante non ha preso bene la nuova relazione di Giulia De Lellis. L’esperta di tendenze sta frequentando Carlo Beretta, affascinante rampollo noto alle cronache rosa per via della sua frequentazione ormai conclusa con Dayane Mello. A Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 24 ottobre, Damante ha spiegato di aver saputo della novità grazie ai social network. A Silvia Toffanin ha confidato:

“Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”

Una novità che ha ferito parecchio Andrea visto che Carlo era un suo amico. Damante non l’ha esitata a definire un’amicizia importante anche se oggi, per via della De Lellis, è completamente archiviata. Tanto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, preso dalla rabbia, ha cancellato tutte le foto su Instagram che lo ritraevano proprio insieme a Beretta. A Verissimo ha confessato:

“Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”

Giulia De Lellis ha conosciuto Carlo Beretta la scorsa estate, durante le vacanze con Andrea Damante a Forte dei Marmi. Il Dama esclude, o almeno non è certo, di un presunto coinvolgimento già all’epoca. Secondo il 30enne la relazione sarebbe sbocciata in un secondo momento, quando Andrea e Giulia erano entrati in crisi:

“Spero di no. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”

A Verissimo Andrea Damante ha ammesso che questa volta era davvero pronto a fare sul serio con Giulia De Lellis dopo i numerosi tira e molla degli ultimi anni:

“Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia. Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”

Ma è davvero la fine tra i Damellis? A quanto pare sì: Andrea si è assunto le proprie responsabilità ma ha chiarito che ad un certo punto bisogna andare oltre e chiudere definitivamente la porta.

Ad oggi nessuna dichiarazione in merito è arrivata da parte di Giulia De Lellis: la web influencer si è limitata a confermare via Instagram che nella sua vita c’è una nuova persona speciale.

Qualche giorno fa, però, c’è stato uno scontro via social tra Veronica, la sorella maggiore di Giulia, e Nicola, uno dei più cari amici di Andrea.

Chi è Carlo Beretta

Carlo Beretta ha 22 anni ed è il rampollo dell’omonima famiglia di industriali bresciani. Non è nuovo al mondo della cronaca rosa. In passato ha frequentato per otto mesi la modella brasiliana Dayane Mello, oggi reclusa al Grande Fratello Vip, e Sara Soldati, ex gieffina del programma guidato da Alfonso Signorini.