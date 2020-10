In questi giorni si è tornati a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Tutto è ricominciato quando, pochi giorni fa, l’influencer ha risposto alle domande dei fan e ha confermato, tra le righe, di avere una nuova frequentazione. Starebbe infatti frequentando Carlo Beretta, un amico di Andrea, su cui i gossip non sono mancati nei mesi scorsi. Dopo questa risposta di Giulia, il Dama ha smesso di seguire su Instagram l’amico, o ex tale, e ha pure cancellato le foto con Giulia dal suo profilo Instagram. Seppure la De Lellis avesse chiarito ancora una volta che non c’è astio tra loro, è altrettanto chiaro che Andrea non abbia reagito bene alle ultime novità.

Oggi in difesa di Andrea è sceso in campo Nicola, uno dei suoi più cari amici, che su Instagram ha pubblicato una storia piuttosto eloquente. Ha scritto, come una personale riflessione, un famoso detto che recita così: amici amici e poi ti rubano la bici. Nicola ha anche usato l’hashtag #amarezza e poi, scritto in piccolo e in basso, ha aggiunto che ogni riferimento è puramente casuale. Peccato che non sembrano essere così casuali i riferimenti, e forse lo stesso Nicola voleva essere ironico aggiungendo questa frase.

Un’ironia non colta o almeno non condivisa da Veronica, la sorella di Giulia De Lellis. Venuta a conoscenza di questa storia pubblicata da Nicola, Veronica ha deciso di intervenire e di replicare in qualche modo a quella stories. Di sicuro non ha apprezzato per niente il fatto che siano state prese le difese di Andrea contro la nuova frequentazione di Giulia. O il fatto che quest’ultima sia stata paragonata a una bici. E così ha deciso di rispondere, mantenendo lo scontro sulla similitudine con la bicicletta. Facendo la stessa citazione del “puramente casuale”, Veronica ha scritto una citazione di Claudio Gregori:

“La bicicletta non è un viluppo di metallo, un insieme inerte di leve e ruote. È arpa birmana, sinfonia. Un dono della vita. Trasforma in musica storie di uomini. Anche tragedie”

Veronica ha aggiunto dell’altro, anzi tanto altro, con degli hashtag. Nel primo ha scritto “Si mangiava bene però”, forse riferito alla storia di Giulia e Andrea oppure in difesa dello stesso Carlo. Negli altri hashtag, invece, Veronica ha lasciato intendere moltissimo. Ha scritto infatti che per non farsi rubare la bici serve la catena, per cui Andrea avrebbe dovuto tenersi stretta, anzi strettissima, la sua Giulietta.