Giulia De Lellis, c’è un altro? Lei oggi risponde e parla di Damante

Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante, sul suo account ufficiale di Instagram. La nota influencer decide di rispondere alle domande dei suoi fan, come fa solitamente, ed ecco che ne spunta una proprio sull’ex fidanzato. Non solo, parla anche di una nuova frequentazione! Sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si faccia alcun problema a parlare di Damante. Lo scorso mese di agosto, è arrivata la conferma sulla rottura tra i due, che avevano scelto di riprovarci. I fan continuano a non perdere le speranze e ogni minimo dettaglio fa pensare che ci sia un ritorno di fiamma, d’altronde è già accaduto. Ma sembra proprio che questa volta per loro sia arrivata la rottura definitiva. A unirli ci pensa il cagnolino Tommy, tenero Spitz di Pomerania. Andrea e Giulia si incontrano spesso proprio perché entrambi hanno voglia di trascorrere del tempo con il cane. Ed ecco che qualche minuto fa, un fan le chiede se è felice del fatto che Damante si sia rifatto una vita. Il gossip lo vede spesso a fianco di bellissime ragazze, ma da parte sua non arriva alcuna conferma. Ora la De Lellis ci tiene a scrivere un lungo messaggio per l’ex fidanzato.

Giulia De Lellis torna a parlare dell’ex Andrea Damante, poi spunta una nuova frequentazione: l’affermazione spiacevole di un utente

“La sua felicità è anche la mia!” Così inizia la sua lunga risposta Giulia De Lellis. In particolare, l’influencer fa sapere al suo vasto pubblico – attualmente vanta quasi 5 milioni di follower su Instagram – che lei e Damante sono andati oltre, per rispetto di quello che sono stati e di quello che saranno per sempre. Non c’è più alcun rancore tra loro e lei ammette che in questa nuova fase della vita le piace dire che nessuno dei due ha mancato di rispetto a nessuno e che sono molto sereni. Giulietta sta cercando di recuperare la serenità e la felicità concentrandosi su altro. Di recente, l’influence ha confermato di aver subito un’aggressione a Milano! Ma ora giunge un’altra domanda particolare per la De Lellis: “Hai una relazione clandestina con l’amico del Dama perché l’hai tradito!!”

Giulia De Lellis conferma la nuova frequentazione sui social? Sembra proprio di sì

Pare che nella vita di Giulia ci sia un altro uomo! Le sue parole lo fanno intendere! Rispondendo all’ultima domanda di un utente che la accusa di aver tradito Andrea, scrive: “La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto”. Detto ciò, consiglia ai fan di formulare meglio le domande se vogliono sapere qualcosa sulla sua vita sentimentale. “Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto”, conclude la De Lellis. Sembra proprio che sia Giulia che Andrea stiano andando avanti con le loro vite!