Gregoraci contro Salemi, un’amica la inchioda: “Giulia invitata da Briatore”

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono scontrate dopo la puntata di lunedì nella Casa del GF Vip 5 ma per qualcosa che risale a mesi fa. Questa estate infatti le due si sono incrociate in Sardegna e pare non sia nata una particolare simpatia. Elisabetta ha accusato Giulia di essere un po’ scroccona, la Salemi ha accusato l’altra di essere snob e di averla guardata dalla testa ai piedi. Insomma, i coltelli erano ben affilati ma hanno deciso di interrompere la battaglia prima che scoppiasse la guerra. Giulia non ha vissuto per niente bene le velate accuse della Gregoraci, e in effetti non ne sarebbe uscita molto bene dalla descrizione che Elisabetta stava facendo di lei.

Tuttavia Giulia si è sfogata con altri concorrenti, mentre Elisabetta ha preferito il silenzio stampa. La questione è nata e morta lì, ma oggi si è riaperta. Oggi infatti è intervenuta una persona presente agli incontri tra Elisabetta e Giulia, ovvero Raffaella Zardo. La Zardo ha detto la sua e ha appoggiato in tutto e per tutto la versione dei fatti della Salemi. Quest’ultima ha più volte fatto il nome di Raffaella, quindi lei sentendosi tirata in ballo ha deciso di intervenire. Dunque Giulia avrebbe detto tutta la verità e sarebbe stato Briatore a invitarla:

“Giulia è stata invitata e ospitata da Flavio Briatore per passare qualche giorno insieme in Sardegna. Non è stata assolutamente cacciata dalla Costa Smeralda come ho sentito dire. Spero vivamente che Giulia ed Elisabetta diventino amiche perché voglio bene a entrambe”.

Secondo Raffaella si trattava di una semplice vacanza tra amici e Giulia non era l’unico volto noto presente. La testimonianza della Zardo arriverà nella Casa? Nella puntata di lunedì prossimo Signorini potrebbe decidere di mostrare queste dichiarazioni alle due concorrenti. Sarebbe anche un modo per riaccendere la miccia. In effetti il conduttore aveva lanciato questa bombetta per agitare un po’ le acque, ma Giulia ed Elisabetta hanno terminato ben presto di discutere di questo evento.

Tuttavia la testimonianza della Zardo potrebbe gettare nuova benzina sul fuoco. Anche perché se è amica sia a Elisabetta sia a Giulia c’è da vedere come reagirà la Gregoraci, visto che non ha appoggiato lei. Dunque Giulia non si sarebbe intrufolata né avrebbe approfittato della situazione. Flavio Briatore ha invitato Giulia Salemi in Sardegna. Ma come la metteranno con la questione messaggi?