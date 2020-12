Si ‘aggrava’ la posizione di Giulia Salemi nei confronti di Elisabetta Gregoraci. L’influencer, da quando è entrata al Grande Fratello Vip, non ha mai trovato un buon feeling con l’ex moglie di Flavio Briatore. Dopotutto può capitare che due persone non trovino sintonia. Vale sempre il detto “il mondo è bello perché è vario”. In questo caso, però, c’è qualcosa di differente che soggiace sotto ai rapporti tra le due donne. Non si tratta soltanto di un ‘problema’ caratteriale. Infatti, nei giorni scorsi, Elisabetta ha più volte lasciato intendere che l’italo-persiana, in passato, abbia in diverse occasione sentito Briatore. Nella giornata di ieri la conduttrice calabrese è infine esplosa, raccontando altri dettagli inediti e di fatto dando della scroccona a Giulia.

Nella fattispecie Elisabetta ha narrato che le chiamate e i messaggi della Salemi a Briatore non sarebbero stati poi tanto rari come invece affermato dalla ragazza. Ma c’è dell’altro: in confessionale, tra le lacrime, la Gregoraci ha dichiarato che l’influencer avrebbe insistito per avere cene e pernottamenti gratuiti a spese dell’imprenditore piemontese.

“Mentre eravamo noi tre, questa chiamava”, un’esternazione della calabrese, in riferimento a quando lei e Briatore erano sposati e accudivano il figlio Nathan Falco. Soltanto un antipasto di uno sfogo ben più lungo e corposo. Insomma la presentatrice, dopo giorni di ‘non detto – non detto’ ora ha vuotato il sacco con dettagli inediti, secondo la sua versione:

“Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire”.

Elisabetta è un fiume in piena e senza se e senza ma sostiene che Giulia si sia ‘appiccicata’ a Flavio per aver favori di natura economica. E ancora:

“Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”.

Dal canto suo la Salemi si è difesa, rigettando le accuse dell’inquilina calabrese e specificando di non essere assolutamente una persona che “evita di pagare”. Certo la questione è alquanto fastidiosa. Che Elisabetta si sia inventata tutto appare alquanto strano. A che vantaggio? Perché raccontare fatti inesistenti? Chissà… Molto probabilmente la discussione in corso troverà uno sbocco in prima serata durante la prossima puntata.

Giulia Salemi, altro ‘spiffero’: vacanza in Costa Smeralda con l’amica gratis, il gossip

Come se non bastasse, nell’ultimo numero in edicola, il magazine Oggi, tramite uno ‘spiffero’ firmato da Alberto Dandolo, afferma che Giulia Salemi e la sua amica Patrizia Bonetti in estate abbiano trascorso una vacanza in Costa Smeralda. Entrambe sarebbero state completamente spesate. Da chi? Chissà… Il mistero s’infittisce.