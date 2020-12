Gregoraci e Salemi scintille al GF Vip, De Blanck: “Ci provava con Briatore”

C’è stato un nuovo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Il motivo dello scontro è lo stesso della settimana scorsa, ovvero le vacanze in Sardegna di qualche anno fa durante le quali tra le due ci sarebbe stata un po’ di maretta. Elisabetta ha sostenuto che Giulia ha avuto attenzioni più carine nei confronti di Flavio Briatore. Giulia invece ha dato della snob a Elisabetta dicendo che è stata lei a non rivolgerle la parola. Anche stasera le due hanno mantenuto la stessa linea, ma ampliando leggermente le rispettive tesi.

Elisabetta infatti ha detto che Giulia ha chiesto più volte un alloggio in Sardegna. La Salemi ha detto di non essersi mai fatta pagare le vacanze da nessuno, ma di essere stata invitata. Poi ha aggiunto di avere a sua volta cose da dire sulla Gregoraci e che preferisce tacere. A quanto pare, però, c’è stato un episodio precedente tra Elisabetta e Giulia: si sarebbero incontrate ancor prima che Giulia conoscesse Briatore. In quella occasione però Elisabetta è dovuta andare via subito perché aveva un aereo da prendere, ha spiegato, e si è dedicata ai suoi nipoti in quel poco tempo a disposizione. Ma la Salemi ha frainteso e ha pensato che l’avesse snobbata

La Gregoraci non si è mossa dalla sua posizione: secondo lei, Giulia avrebbe avuto più attenzioni per Briatore invece lei è abituata a ringraziare entrambi i padroni di casa quando è ospite. La Salemi poi ha detto:

“Accetto il tuo pensiero, non lo condivido. Dici non parliamo di fuori, io non parlo di fuori. Mi faccio gli affari miei. Tu fai la paladina delle donne, dici non giudicatemi. Non cadere nel cliché delle donne. Non abbiamo avuto occasioni di stare insieme, lui l’ho visto perché c’erano amici in comune. Punto”.

Giulia ha inoltre spiegato che va in vacanza in Sardegna da cinque anni e ha sempre pagato di tasca sua. Anche quando va a cena nel locale di Briatore. Elisabetta ha detto sottovoce tra sé e sé: “Fammi stare zitta”. Nessuno l’ha intercettata, per cui Signorini è andato avanti e ha chiesto un parere a Giacomo Urtis. Quest’ultimo si è espresso così sulla diatriba:

“Hanno ragione tutte e due. Giulia va con gli amici in discoteca, è ovvio che se ti invita il proprietario gli mandi un messaggio. Elisabetta è normale che non riesca a salutare tutti. A volte lo dicono anche a me che sono snob perché non riesco a salutare tutti a un tavolo”.

Ma poi c’è stato l’intervento di Patrizia De Blanck dallo studio. Ed è stata proprio la Contessa a far scoppiare la bomba: “Me lo ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente”. Giulia ha preferito non replicare, si è limitata a smentire e a dire di essere a posto con la sua coscienza. La questione quindi si è conclusa così: Signorini non è andato oltre e anche le due protagoniste hanno smesso di discutere.