Elisabetta Gregoraci: la sorpresa dopo il Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ha lasciato il Grande Fratello Vip. Il reality show è stato allungato da Mediaset fino al prossimo febbraio e l’ex moglie di Flavio Briatore ha preferito andare via per trascorrere il Natale insieme al figlio di dieci anni Nathan Falco. Una tradizione importante per Elisabetta, che ha sempre passato le festività natalizie accanto alla sua famiglia.

Dopo aver abbandonato la Casa più spiata d’Italia – dove ha alloggiato per ben tre mesi – la Gregoraci ha ricevuto una sorpresa inaspettata. La sorella Marzia e l’amica del cuore Micaela hanno accolto Elisabetta in maniera festosa nel suo appartamento romano. Palloncini rosa, mazzo di rose rosse e diverse foto che ritraggono l’avventura della 40enne al programma di Canale 5.

Una sorpresa che ha emozionato molto Elisabetta Gregoraci, felice di poter riabbracciare le persone più care dopo così tanto tempo. E non è mancato l’incontro con piccolo Nathan Falco. La showgirl si è lasciata andare ad un lungo abbraccio col figlio avuto dall’ex marito Flavio Briatore, con il quale ha un rapporto davvero speciale.

Elisabetta Gregoraci ha preso inoltre un’altra decisione importante: quella di tenersi ancora qualche giorno lontana dai social network. Il suo staff ha chiarito che a breve Elisabetta tornerà con selfie e stories ma per il momento preferisce godersi il figlio e la sua famiglia dopo questo lungo periodo di lontananza.

Elisabetta Gregoraci contro il gossip

Dopo l’addio a Pierpaolo Pretelli e agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha fatto chiarezza nello studio di Alfonso Signorini in merito ai recenti gossip trapelati sulla sua vita privata. In particolare la Gregoraci ha smentito le presunte liaison con Filippo Nardi e Mino Magli.

Elisabetta ha chiarito di non aver mai avuto una notte di passione con l’ex concorrente del Grande Fratello Nip. In più la Gregoraci ha attaccato Magli, di professione stilista, per il modo in cui avrebbe provato ad usare lei e la sua famiglia.

A detta di Eli, infatti, Mino sarebbe un vecchio amico dei suoi genitori che pur di racimolare qualche euro avrebbe chiamato più volte i paparazzi per creare finti scoop.