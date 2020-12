GF Vip, la sfuriata di Pierpaolo contro Elisabetta: “Non sei stata chiara”

Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli, che non ci sta ed esplode: è scontro al Grande Fratello Vip dopo la separazione. Elisabetta ha lasciato la Casa lunedì sera e Pierpaolo secondo molti è rinato dopo questa uscita. E lui stesso ha confermato a inizio puntata di aver ritrovato un certo brio in questa avventura. Una frase che a Elisabetta non è piaciuta, così quando è stato il suo turno ha subito attaccato il suo amico speciale. O ex tale. Appena Signorini ha dato il via al faccia a faccia infatti la Gregoraci è partita in quarta e ha detto a Pierpaolo che nella Casa è stata accusata di farlo star male, ma non ha visto in lui sofferenza.

L’ex concorrente ha inoltre detto di essere felice se Pierpaolo sta bene, ma le è sembrato strano vedere questa rinascita già dopo un giorno dalla sua uscita. Pretelli però è davvero cambiato, infatti ha subito ricambiato l’attacco: “Volevi che piangessi e stessi male tutto il tempo? No. La fase di sofferenza l’ho superata”. A questo punto Elisabetta ha detto a Pierpaolo che allora ha fatto la vittima dicendo di stare male per lei. Questo Pretelli proprio non lo ha mandato giù e ha smentito con tutto sé stesso questa parola, non sentendosi affatto vittima. Poi Elisabetta ha parlato di un bigliettino:

“Volevo dirti che ho aperto il beauty e ho trovato il bigliettino con su scritto ‘Mi mancherai, tutta questa casa mi parlerà di te’. Invece il giorno dopo eri tranquillo. Sono felice, però hai pianto e hai fatto vedere che stavi male. Non mi sembra”.

Pierpaolo le ha quindi detto che ha sofferto nelle settimane precedenti, ma poi si è ripreso. Non a caso già prima di uscire Elisabetta aveva notato un distacco da parte sua e lo ha confermato. “Non dico che non tengo a te e non ti voglio bene, però ora penso a Pierpaolo visto che ho pensato a Elisabetta prima”, le ha detto. Ha anche ribadito che la parola vittima era sbagliata e non gli è piaciuta. Non gli è talmente piaciuta che mentre Alfonso è andato avanti con la puntata lui ha sbottato in salotto. Quando Signorini è tornato nella Casa Pierpaolo era nel bel mezzo di una sfuriata contro Elisabetta.

L’ex velino ha detto a Elisabetta che non è stata chiara sin da subito e che se fino a oggi non ha mai reagito è perché “era uno s..mo”, ha detto. Non gli è andato già che Elisabetta stasera ha fatto la risentita. E c’è stato un nuovo scontro. Pierpaolo ha detto a Elisabetta:

“L’unica che non è mai stata chiara sei stata tu con me quindi non ci sto a passare per vittima. Quando dicevi siamo amici speciali e poi dicevi di volermi baciare tanto da 1 a 10. Lo sai anche tu che non sei stata chiara”.

Elisabetta ha replicato dicendo che in realtà è stata chiara, visti i famosi paletti, ma Pretelli non era d’accordo. Ha quindi chiesto di rispettare il suo stato d’animo perché prima era condizionato dalla presenza della Gregoraci nella Casa. Questo condizionamento era dovuto a un sentimento che ha provato in passato e che ha dovuto scacciare, dato che non era ricambiato. Elisabetta ha proseguito però:

“Mi dispiace vedere un uomo, un ragazzo che dopo due giorni che sono andata via ha fatto questo cambiamento. Poi sei l’ultima persona con cui voglio discutere”.

Alla fine però entrambi hanno detto di voler comunque coltivare l’amicizia quando il GF Vip finirà, per cui questo scontro dovrebbe essere solo una parentesi nel loro rapporto.