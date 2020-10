Prima intervista televisiva per Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che per più di due anni è stato paparazzato accanto ad Elisabetta Gregoraci. Dopo un silenzio durato anni l’uomo si è finalmente sbottonato a Live-Non è la d’Urso. Bettuzzi ha voluto smentire gli ultimi gossip sul suo conto. Qualche giorno fa a Pomeriggio 5 si era parlato di un tradimento di Elisabetta ai danni dell’ex marito Flavio Briatore. Tradimento che, secondo le malelingue, sarebbe avvenuto nel 2014 e proprio con Bettuzzi. Quest’ultimo ha ammesso che il primo incontro con la soubrette calabrese c’è stato sì sei anni fa ma che la passione è scoppiata solo in un secondo momento. Francesco ha spiegato di aver conosciuto Elisabetta a Montecarlo, quando lavorava ancora come pilota d’aereo. Una cena tra amici in comune, durante la quale si è instaurato un certo feeling, ma che non si è mai spinto oltre. La storia d’amore tra Francesco e Elisabetta è ufficialmente iniziata nel 2017, dopo che la Gregoraci ha avviato le pratiche per il divorzio da Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono stati insieme dal 2017 al 2019

Nel salotto di Barbara d’Urso Francesco Bettuzzi ha affermato che la storia d’amore con Elisabetta Gregoraci è ufficialmente cominciata tre anni fa. Dopo quel primo incontro a Montecarlo i due sono sempre rimasti in contatto anche perché l’ex prima donna di Made in Sud era stata scelta come testimonial di un’azienda di cui Bettuzzi era socio. Nel 2017 il primo invito a cena a Parma. Invito arrivato da Elisabetta, che ha pure gentilmente pagato il conto. Una storia tenuta lontana dai pettegolezzi e dal clamore mediatico, soprattutto per il bene della Gregoraci, che aveva vissuto tutto il suo matrimonio sotto i riflettori.

Perché Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati

Francesco Bettuzzi ha sottolineato che la storia è finita nell’autunno 2019 perché era venuto a mancare l’amore da parte di entrambi. L’uomo ha inoltre rivelato di non sentire la Gregoraci da un anno visto che l’ha bloccata tra messaggi e chiamate. Bettuzzi non ha voluto aggiungere altro ma è chiaro che la storia non sia finita così tanto bene come si vuol far credere. Francesco ha ribadito che Elisabetta ha bisogno di tanto amore e che non è per niente geloso di Pierpaolo Pretelli.