Hanno alzato un vero e proprio polverone le recenti dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Parlando del suo matrimonio ormai finito con Flavio Briatore la soubrette calabrese ha confidato di aver fatto molti sacrifici per stare insieme all’imprenditore 70enne. Rivelazioni che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno, compreso Francesco Chiesa Soprani, ex manager della Gregoraci. Sulle pagine del settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 1 ottobre 2020, l’uomo ha puntato il dito contro la sua ex assistita con parole piuttosto dure. A detta di Francesco, Elisabetta non avrebbe mai provato un reale interesse nei confronti di Briatore, padre del figlio Nathan Falco. Il suo rapporto con l’ex manager della Formula Uno sarebbe dipeso solo da un mero calcolo per ottenere una vita agiata e successo professionale.

Flavio Briatore: cosa ha detto l’ex manager di Elisabetta Gregoraci

“Mai avrebbe dovuto partecipare al GF Vip: non è adatto a lei, che ha molti scheletri nell’armadio. In un reality come questo è naturale che prima o poi i segreti vengano svelati. E per una persona che sa di aver tenuto in passao comportamenti che io definisco poco etici non è certo il posto giusto”, ha premesso Francesco Chiesa Soprani alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’uomo è stato manager di Elisabetta Gregoraci per due anni, dal 2005 al 2007. E stando alle dichiarazioni di Soprani il rapporto tra i due sarebbe andato oltre il contesto lavorativo sfociando in un breve flirt intimo. “Ho fatto da Cupido tra lei e Briatore a Milano nel novembre 2006. Elisabetta, all’epoca, era fidanzata con Matto Cambi. Quando lei si è fidanzata con Flavio ha lasciato a me l’ingrato compito di comunicare a Matteo che si era legata a un altro uomo”, ha spiegato Soprani, che ha lanciato Eli in tv nel 2005, come valletta de Il malloppo accanto a Pupo.

Elisabetta Gregoraci e il suo ex manager non hanno più rapporti

“Il mio pensiero, confermato dagli sms che ci siamo scambiati, è che Elisabetta non sia mai stata innamorata di Flavio. Però gli rimase vicina quando lui finì in ospedale per un tumore. A quel punto la relazione è virata verso il matrimonio. Quando ha capito che con Flavio era una cosa seria, lei si è isolata da ogni legame con le persone che facevano parte del suo passato, me compreso, per evitare che le venissero chiesti favori o che qualcuno potesse ricordarle chi era”, ha aggiunto Francesco Chiesa Soprani a Nuovo. L’ex manager di Elisabetta Gregoraci ha assicurato che la presentatrice non vincerà il Grande Fratello Vip perché non è una donna empatica. Non solo: secondo Soprani la soubrette potrebbe presto ritirarsi, lasciare dunque la Casa più spiata d’Italia, per evitare ulteriori chiacchiericci.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Insieme dal 2006, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono convolati a nozze nel 2008. Nel 2010 è arrivata il piccolo Nathan Falco. Primogenito per la Gregoraci, secondogenito per Briatore, già padre di Leni nata dal rapporto con la top model Heidi Klum. Elisabetta e Flavio si sono detti addio nel 2017. Stando alle parole della Gregoraci la fine del matrimonio sarebbe dipesa dai numerosi sbagli dell’ex marito, tra cui la sua assenza ai funerali della suocera.