Elisabetta Gregoraci continua ad aprirsi al Grande Fratello Vip e a parlare della sua lunga storia con Flavio Briatore. Dopo ben 12 anni di amore e un figlio ormai quasi adolescente, la coppia ha deciso di separarsi. Questa scelta è arrivata dopo un periodo buio e di crisi, vissuto sempre mantenendo la privacy. Ora, però, Elisabetta sceglie di entrare nel dettaglio dell’addio, svelando il reale motivo. Parlando con Patrizia De Blanck, all’interno della Casa più spiata d’Italia, la gieffina calabrese ha rivelato che si sentiva molto trascurata da Briatore. In particolare, la Gregoraci ricorda il momento in cui, pare, abbia affrontato da sola la sofferenza della morte di sua madre, avvenuta nell’anno 2010. Scendendo ancora di più nel dettaglio, Elisabetta svela che, proprio il giorno del funerale di sua mamma, Briatore l’avrebbe lasciata sola. Una confessione inedita, mai fatta dalla showgirl. Nella Casa più spiata d’Italia ha scelto di rivelare dei dettagli davvero inaspettati. Solo qualche giorno fa, la Gregoraci ha dichiarato di essere stata felice a fianco del manager, ma ha anche aggiunto di essersi sacrificata per questo matrimonio. A questa sua rivelazione, Briatore ha prontamente dato la sua risposta!

Elisabetta Gregoraci si svela sull’addio con Flavio Briatore: la causa riguarderebbe il funerale della mamma Melina

Solo ieri è spuntata fuori la risposta di Briatore alle precedenti dichiarazioni della Gregoraci. Il manager, attraverso un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, non ha riservato delle tenere parole all’ex moglie. Intanto, quest’ultima decide ora di confidarsi con Patrizia al GF Vip. “Il giorno del funerale di mia madre mi ha lasciata sola“, dichiara la Gregoraci, svelando il motivo per cui è finita con Briatore. La De Blanck chiede inizialmente alla showgirl: “L’hai lasciato per tutte le donne che andavano e venivano?”. Elisabetta risponde prontamente alla domanda, smentendo la cosa. Non sarebbe questo il motivo per cui il loro matrimonio è finito: “No, perché mi trascurava molto”. Ed ecco che proprio durante questa conversazione parla del funerale della madre, quando il manager l’avrebbe lasciata da sola.

Elisabetta Gregoraci, il vero motivo dell’addio: la showgirl non ha mai perdonato un gesto a Briatore

Parlando della fine della sua storia d’amore con Briatore, Elisabetta spiega a Patrizia che si tratta di una cosa molto delicata. Non è mai riuscita a perdonare a Flavio il fatto che sia andato via il giorno del funerale di sua madre Melina, morta a causa di un cancro al seno. Pare che il manager dovesse andare all’inaugurazione di un locale. Questa cosa ha fatto rimanere molto male la Gregoraci. Ovviamente Elisabetta ci tiene a precisare che Briatore non è una persona cattiva, semplicemente non saprebbe gestire determinate situazioni. “Quella cosa non sono riuscita a perdonargliela, perché non si fa”, continua Elisabetta parlando del momento in cui Briatore avrebbe lasciato il funerale. Si tratta di un gesto che ha ferito tanto la showgirl, la quale dichiara di essere sempre stata a fianco dell’ex marito quando stava male.