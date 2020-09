Briatore fiume, duro su Gregoraci: “Autonoma? Rinunci a quello che le do”

Flavio Briatore è stato zitto zitto fino ad ora circa i primi giorni di Elisabetta Gregoraci trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora rompe il silenzio e lo fa a modo suo, cioè in maniera schietta (e per questo rumorosa). In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, il manager ha avuto parole tutt’altro che tenere per l’ex moglie che nel reality ha dichiarato di essere stata felice con l’ex marito ma che si è anche sacrificata per il matrimonio, sentendosi a volte adombrata dalla figura del coniuge. E Flavio? Cosa pensa di tutto ciò? E del feeling che la showgirl sta trovando con Pierpaolo Pretelli? Beh, ha un’idea sua, ben diversa rispetto a quella della conduttrice calabrese. Innanzitutto, a proposito dei cosiddetti sacrifici, Briatore taglia corto affermando che i primi anni Elisabetta lo ha seguito “in qualche Gran Premio che le interessava come quello del Giappone”, altrimenti lui andava da solo e lei “faceva quel che voleva”. Questo è solo l’antipasto, la prima portata, come a dire la bordata vera e propria, è arrivata dopo…

Flavio Briatore, intervista fiume: dichiarazioni piccate sull’ex moglie Elisabetta Gregoraci. “Se vuole essere autonoma, rinunci a quello che le passo”

Quando gli viene domandato se Elisabetta era infelice, Briatore snocciola una serie di benefit che le ha messo a disposizione: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”. Certo, tanti privilegi dal punto di vista materiale, però non sempre la ricchezza fa la felicità. Anche in questo caso il manager ha la replica pronta, raccontando che la fine del matrimonio è giunta “senza drammi”. Pare persino che il suo avvocato abbia detto che sia stato troppo generoso per quello che ha dato e continua a dare in termini economici alla Gregoraci. “Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”. E quanto le passa al mese? In questo caso Flavio non si sbilancia, tralasciando i dettagli. Però il concetto lo rende comunque bene: “Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a reggio Calabria”. Le stilettata dura giunge subito dopo.

Flavio Briatore duro su Elisabetta Gregoraci: “”Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini…”

Briatore diventa ancor più duro quando gli viene nominata la parola autonomia: “Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”. Poi la bordata, che sembra anche una replica implicita al suo avvicinamento a Pretelli all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”. Il manager si dice poi dispiaciuto per le recenti dichiarazioni dell’ex moglie. A dargli particolare fastidio il fatto che Nathan Falco potrebbe leggere quelle esternazioni.