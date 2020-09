Elisabetta Gregoraci parla di Briatore: “Ho sacrificato la mia vita per lui”

Nuove confidenze di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La soubrette calabrese ha parlato a lungo con Matilde Brandi e Stefania Orlando della sua vita accanto all’ex marito Flavio Briatore. Un matrimonio finito nel 2017 ma assai importante e prestigioso, che ha cambiato la vita dell’ex valletta di Pupo. Elisabetta non ha esitato ad ammettere che per stare accanto ad un uomo potente e facoltoso come Briatore la sua vita è stata totalmente rivoluzionata. A detta della diretta interessata, la Gregoraci ha sacrificato la sua vita per poter stare accanto all’ex manager della Formula Uno. La gieffina aveva solo 24 anni quando ha conosciuto per la prima volta il padre di suo figlio Nathan Falco. Da allora ha stravolto le sue abitudini e il suo stile di vita. La Gregoraci ha spiegato a Matilde e Stefania che ha imparato tanto da questa relazione ma che ha dovuto sacrificare i suoi impegni per mandare avanti questo rapporto. Ad esempio non ha mai fatto viaggi con un’amica se non a 38 anni, dopo l’addio a Briatore.

I sacrifici di Elisabetta Gregoraci per Flavio Briatore

“Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui. Ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto. Manco gli aperitivi con le amiche facevo, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. “Lo seguivo, facevo vita di pubbliche relazioni. Ho avuto una vita molto impegnativa. Certo ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ci sono state cose molto belle, ma me ne sono state tolte tante altre…”, ha aggiunto, ricevendo il sostegno e l’appoggio di Matilde Brandi e Stefania Orlando. Elisabetta ha voluto partecipare al reality show di Alfonso Signorini proprio per provare un po’ di spensieratezza. Una condizione fino ad oggi sconosciuta per via della sua vita impegnativa. Oltre all’ingombrante matrimonio con Briatore, la Gregoraci ha dovuto fare i conti pure con la malattia della madre Melina.

Elisabetta Gregoraci ricorda la morte della madre Melina

La madre di Elisabetta Gregoraci è scomparsa nel 2011, all’età di 52 anni, dopo aver combattuto a lungo con un cancro. La signora Melina si è ammalata quando Elisabetta aveva 12 anni. Un lungo calvario per la famiglia Gregoraci, per Elisabetta e la sorella maggiore Marzia. “Avevo 24 anni quando mi sono messa con Briatore, ero una bambina…Ma io sono sempre stata inquadrata, le ca..ate non le ho fatte mai, nemmeno a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma, avevo solo 19 anni avrei potuto fare qualsiasi cosa, eppure non l’ho mai fatta. Mia sorella è come me”, ha confidato la concorrente del Grande Fratello Vip. Quando è scomparsa la madre è stata determinante la presenza di Nathan Falco. “Lui era nato da poco, per due anni ho messo da parte il lavoro e mi sono dedicata solo a lui”, ha chiarito.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello: Briatore contrario

Flavio Briatore non è d’accordo sulla scelta di Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip. L’imprenditore si è opposto con tutte le sue forze all’ingresso dell’ex moglie nella Casa più spiata d’Italia. Ma Elisabetta è stata irremovibile: dopo un lungo confronto con il 70enne ha scelto di partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Proprio la presenza del direttore di Chi ha spinto la Gregoraci a prendere parte alla trasmissione. Per anni la soubrette è stata contattata dalla produzione ma ha sempre preferito declinare l’invito. Il cambio di guardia alla conduzione dello show ha convinto Elisabetta, oggi più che mai felice di questa scelta.