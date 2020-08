Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Non escludo di innamorarmi”

Elisabetta Gregoraci sarà al Grande Fratello Vip: è ufficiale. L’ex moglie di Flavio Briatore ha confermato i gossip e le indiscrezioni dell’ultimo periodo in una intervista concessa al settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 26 agosto la soubrette calabrese ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta della produzione del reality show. In primis la grande fiducia che da sempre ripone in Alfonso Signorini, ex opinionista oggi conduttore del programma. Poi la voglia da parte della 40enne di mostrarsi al pubblico senza filtri, di farsi conoscere per quello che è davvero al di là di paillettes e lustrini. La Gregoraci ha inoltre chiarito di varcare la porta rossa da single ma non esclude di poter trovare il grande amore davanti alle telecamere, come successo qualche mese fa a Clizia Incorvaia.

Elisabetta Gregoraci concorrente del Grande Fratello Vip 5

“Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione. È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po’ lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi. E senza filtri”, ha dichiarato Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci pronta per il suo primo reality show

“Sono tante le cose che mi spaventano di questa esperienza. Nella vita di tutti i giorni sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che a un certo punto non ti accorgi più delle telecamere e parli come se fossi a casa tua. E io, quando parlo a casa mia, sono un fiume in piena, e questo mi fa paura. Speriamo bene. Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata”, ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci: “Briatore era perplesso all’inizio”

Elisabetta Gregoraci non ha negato i pettegolezzi dell’ultimo periodo: Flavio Briatore non è favorevole alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. O almeno non lo era all’inizio: “Flavio, devo dire la verità, era un po’ perplesso. Ma poi ne abbiamo parlato insieme, gli ho spiegato che avevo voglia di fare questa esperienza e lui ha capito. Piuttosto pensare di stare lontano da mio figlio è la cosa più difficile, da quando lui è nato non ci siamo mai staccati per più di otto giorni. Quando gli ho parlato di questo progetto, mi ha chiesto: “Quanti giorni dura?”, perché spera che torni presto. Mi conforta il fatto che lui oggi abbia 10 anni e sia un ragazzo molto indipendente”.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto oggi con Briatore

Sposati dal 2008 al 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto un buon rapporto per il bene del figlio Nathan Falco, nato nel 2010. Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore, Elisabetta è rimasta a vivere a Montecarlo. Nonostante le malelingue ha avuto una sola storia d’amore dopo Briatore, quella con Francesco, proprietario di un brand beauty con il quale la Gregoraci ha lavorato. La relazione è però finita qualche tempo fa e oggi Elisabetta è felicemente single. Di recente ha smentito il presunto flirt con Matteo Mammì, l’ex fidanzato di Diletta Leotta.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 con Signorini

Al momento sono due i concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck. Hanno invece smentito un loro presunto coinvolgimento: Eva Grimaldi, Gabriel Garko, Nicola Ventola, Ludovica Pagani. Alfonso Signorini sarà affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Il reality show partirà su Canale 5 il 14 settembre con un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì).