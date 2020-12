Addio Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli è sempre più vicino a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Un feeling sbocciato qualche settimana fa che si è intensificato parecchio nelle ultime ore, in occasione delle festività natalizie. I due hanno trascorso la Vigilia del 24 dicembre come una vera e propria coppia. Giulia e Pierpaolo hanno trascorso la maggior parte del tempo insieme e si sono lasciati andare a più di una effusione. Una situazione che ha scatenato i fan Premeli, ovvero i sostenitori di questa nuova liaison sorta nella Casa più spiata d’Italia.

Nello specifico la Salemi ha voluto premiare Pierpaolo con una lunga sessione di make-up in bagno, prima della cena. Subito dopo i due si sono scatenati in pista tra balli di vario genere, duranti i quali i loro abbracci sono apparsi lunghi e molto focosi. Dopo il brindisi della mezzanotte tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati in veranda a guardare la coppia abbracciata teneramente, bardata da una coperta, su una sdraio del giardino.

Sotto le coperte, in giardino, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati andare ad una lunga conversazione. Un discorso interrotto più volte da sguardi penetranti, baci, abbracci e coccole di vario tipo. La Salemi ha ammesso di provare una certa ansia per la situazione visto che solo un mese fa il modello era vicino a Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo ha però rassicurato la sua coinquilina: non c’è niente di male e con l’ex moglie di Flavio Briatore non si è mai andati oltre un’amicizia speciale.

In Confessionale Pierpaolo Pretelli ha poi elogiato Giulia Salemi per la generosità, umanità e disponibilità. Il 30enne ha chiarito che vuole vivere questo legame in totale libertà, senza alcun freno o paletto. L’ex fidanzata di Francesco Monte sembra sulla stessa lunghezza d’onda anche se prima di entrare al Grande Fratello Vip aveva espresso la volontà di affrontare questa nuova avventura in solitaria, senza un compagno vicino.

Intanto c’è chi ha espresso qualche dubbio in merito a questa vicinanza tra Giulia e Pierpaolo. Dayane Mello non ha esitato a definire i due falsi e doppiogiochisti nei confronti del pubblico. “L’amore non è un gioco”, ha tuonato la modella brasiliana.