GF Vip Pretelli e Salemi, altro che amicizia. Dayane dura: “Non accetabile”

Non è una semplice amicizia, o almeno non ne ha le caratteristiche: tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c’è un qualcosa di più. Un amore nascente? Un feeling sentimentale? Chissà… Sicuramente una ‘semplice’ conoscenza è un’altra cosa. I due nelle scorse ore si sono avvicinati ulteriormente al Grande Fratello Vip, con tanto si scambio di effusioni, abbracci e dolci parole. Per qualcuno un film già visto, vedi Pierpaolo e l’infatuazione ‘sterile’ per Elisabetta Gregoraci. In quel caso fu la conduttrice a porre paletti invalicabili, non certo l’ex velino di Striscia la Notizia che avrebbe sperato in qualcosa in più. In molti telespettatori vedono un effetto ‘remake’ anche sul lato Salemi, ricordando la sua storia con Francesco Monte, nata proprio sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia. Tra le tante voci levatesi su quelli che già sono stati ribattezzati i ‘Prelemi’, una è spiccata per forza e tono. Quella di Dayane Mello che ha tuonato sui due.

La verità? In fondo si piacevano dall'inizio.

Durante la notte appena trascorsa la modella brasiliana, a colloquio con Sonia Lorenzini, ha espresso tutto il suo scetticismo circa l’avvicinamento tra Giulia e Pretelli. “Pierpaolo ha vissuto una cosa grande con Elisabetta, in cui ha creduto, e adesso che fa? Prova con un’altra?”, ha commentato basita.

La Lorenzini ha avuto una differente opinione. Infatti ha tentato di far notare alla Mello che i ‘Prelemi’ potrebbero essere confusi e che quindi potrebbero avere bisogno di tempo per scoprire di che cosa hanno bisogno. Tuttavia Dayane vede la situazione sotto un altro punto di vista, il suo. E si tratta di un’ottica molto chiara e netta che non concede repliche: “Non posso accettare che persone di trent’anni, non si baciano perché sono bloccati. Per me sono solo giochetti”, afferma con convinzione e aggiunge: “L’amore non è un gioco!”.

L’ex compagna di Stefano Sala ha quindi aggiunto altra carne al fuoco al suo ragionamento, lanciando altre stilettate infuocate su Giulia e Pierpaolo. “Mi sembra un film già visto. L’aereo che passa, la gente che ci crede… è tutto finto, come il quadro di Elisabetta, un bacio che più finto non si può”, ha chiosato con fermezza la modella, che ha rimarcato una volta di più come non creda alla genuinità dell’atteggiamento dei suoi due compagni di avventura.

Da tutto ciò emergono due certezze: Pretelli e l’italo-persiana stanno coltivando una amicizia speciale e per nulla ‘semplice (si tramuterà in qualcosa in più?) mentre la Mello ha già fatto il funerale alla coppia ancor prima che possa sbocciare definitivamente.