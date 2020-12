Grande Fratello Vip, parla Giulia Salemi: il paragone tra Pretelli e Monte

Tempo di riflessioni per Giulia Salemi che negli ultimi giorni, da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip, ha trovato maggiore intesa con Pierpaolo Pretelli. Sui due hanno già cominciato a sprecarsi i gossip e c’è chi è pronto scommettere che presto tale amicizia si possa tramutare in qualcosa in più. Sulla questione l’influencer italo-persiana è intervenuta in prima persona, chiacchierando con Andrea Zelletta. Durante il colloquio è spuntato un riferimento a Francesco Monte. Ricordiamo che Giulia e il modello pugliese vissero una love story circa due anni fa ed il legame sbocciò proprio sotto i riflettori del GF Vip.

Innanzitutto Giulia ha tenuto a precisare che con l’ex velino non ci sarà alcun flirt. Il suo timore è che il feeling instauratosi con Pretelli possa però essere travisato dai telespettatori. Tra una frase e l’altra è cascato anche il paragone tra ciò che sta vivendo ora e quello che visse con Monte. “Non voglio essere messa in mezzo, ci sono già passata due anni fa ma almeno quella era la mia storia”, ha riflettuto la Salemi che è giunta a prendere una decisione drastica (chissà se la perseguirà davvero): “Adesso il mio comportamento cambierà da così a così con lui”.

Giulia sembrerebbe avere l’intenzione di porre dei paletti al rapporto amichevole con l’ex velino per paura che si possano creare situazioni equivoche. Zelletta non è affatto stato d’accordo con l’influencer, dicendole che sarebbe meglio non farsi condizionare dal chiacchiericcio esterno e che sarebbe meglio vivere l’avventura in modo più libero. “Non ha senso che tu ti privi di un’amicizia che ti fa stare bene”, il ragionamento dell’ex tronista. La Salemi però è rimasta convinta che il pubblico potrebbe convincersi di altro nonostante abbia assicurato che tra lei e Pierpaolo non ci “può essere malizia”.

Alla discussione si è poi aggiunto Andrea Zenga, che ha ammesso di aver notato un certo feeling, sottolineando però che “non per forza deve significare che c’è qualcosa”. Una esternazione che ha ulteriormente messo in difficoltà Giulia che ha dichiarato di sentirsi “molto combattuta” e di non sapere che strada percorrere. Quindi si è avventurata in un secondo paragone in considerazione della love story con Francesco Monte: “Mi sembra di rivivere la stessa pressione del mio primo GF”.

Alla chiacchierata ha dato il suo contributo anche Giacomo Urtis che ha sposato la posizione di Zelletta. Poi la vicenda è arrivata all’orecchio dello stesso Pretelli che ha cercato di rassicurare sul fatto che un’amicizia non può creare alcun problema. Ci ha pensato Tommaso Zorzi, entrando in stanza, a chiudere il discorso, con il suo consueto stile ironico: “Niente Pier, ogni rapporto che apri qua dentro si rovina”.