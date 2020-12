GF Vip, Lory Del Santo contro la Salemi: “L’aveva già fatto due anni fa”

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha incontrato il padre. Alfonso Signorini infatti ha voluto farle questa sorpresa in seguito ad alcuni momenti di tristezza avuti nella Casa nell’ultima settimana. L’influencer aveva già raccontato nella sua precedente esperienza al programma quanto il rapporto con il padre fosse stato difficile a seguito della separazione dei genitori. E proprio grazie al GF Vip era riuscita a riavvicinarsi alla figura paterna.

Tuttavia, sembra che il dolore, la sofferenza e i sensi di colpa del passato accompagnino ancora la Salemi, come mostrato nella puntata di ieri. È stato commovente per i telespettatori vedere l’influencer fra le braccia genitore, che l’ha consolata e le ha detto di non preoccuparsi di nulla ma di continuare il suo percorso come sta facendo.

Nella puntata di stamane a Mattino 5 si è dibattuto proprio sulle lacrime di Giulia Salemi. Infatti Lory Del Santo che ha partecipato due anni fa all’edizione del Grande Fratello Vip in cui erano presenti anche sia l’influencer che Francesco Monte, ha avuto da ridire sui piagnistei e i crolli emotivi della concorrente. Infatti, nel momento in cui gli opinionisti in studio hanno sottolineato la tenerezza del momento e la “magia” del GF Vip nella risoluzione di screzi familiari e non, Lory Del Santo ha ribattuto con energia: “Ma basta magia, basta!”.

Secondo l’attrice e showgirl Giulia Salemi starebbe tornando sulle stesse argomentazioni che l’avevano messa in luce due anni fa. Dunque, la gieffina starebbe riproponendo lo stesso copione. La Del Santo ha infatti detto: “È una mania di protagonismo. Vuole piangere sulle stesse argomentazioni”.

Molti in studio sono rimasti contrariati dalle affermazioni di Lory. E hanno evidenziato invece come la potenza del Grande Fratello Vip sia non tanto quello di creare “storie”, come starebbe facendo per l’opinionista di Mattino 5 la Salemi, ma di raccontarle. E dov’è possibile magari riparare a dei non detti o non fatti.

Il rapporto tra Giulia e il padre è qualcosa che è stato riproposto perché probabilmente ancora rappresenta una ferita aperta per la giovane influencer. In ogni caso, si vedrà nei giorni a seguire come evolveranno le cose. Intanto, dopo quanto successo ieri notte nella Casa, in seguito alla nomination di Zorzi nei confronti di Stefania Orlando, oltre a lui sono andati al televoto Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio.