Grande Fratello Vip ventiseiesima puntata: nominati, incontri, gesti inattesi

Tutto quello che è accaduto nel corso della serata, in onda lunedì 14 dicembre 2020, tra confronti davvero inaspettati e sorprese: la Gregoraci è tornata in Casa per avere un chiarimento con Pierpaolo, intanto non sono mancate le liti tra i coinquilini e una scelta spiazzante di Zorzi

La ventiseiesima puntata del GF Vip 5 è iniziata con i gieffini che sono finiti in nomination la scorsa settimana. Alfonso Signorini ha chiuso subito, a inizio serata, il televoto e poco dopo è entrata in Casa Elibetta Gregoraci. La conduttrice calabrese, dopo quanto accaduto la scorsa settimana, ha voluto un nuovo confronto con Pierpaolo Pretelli. All’ex gieffina è dispiaciuto molto il modo in cui si sono parlati a distanza e così ha cercato questa sera di trovare un chiarimento. Ovviamente non è stato difficile, visto che Pierpaolo ha espresso la sua stessa volontà. Anche a lui non è piaciuto quanto accaduto la scorsa puntata.

I due, infatti, si sono chiariti. È arrivato poi il momento di entrare nel discorso riguardante le liti avvenute tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. Signorini ha mandato in onda le clip che riprendevano appunto questi momenti di tensione. Dopo un piccolo battibecco, tra loro fortunatamente è arrivata la pace. Zorzi le ha chiesto scusa per quanto accaduto in passato e ha deciso, addirittura, di alzarsi per abbracciarla.

Il conduttore ha cambiato completamente argomento e si è rivolto a Maria Teresa Ruta, che la scorsa settimana è finita al televoto. In questi giorni, ha vissuto momenti di crisi interiore e più volte si è sfogata con i suoi coinquilini. Il programma ha così riservato una sorpresa alla concorrente. A mandarle in video messaggio ci ha pensato sua mamma, con tanto di foto legate alla sua infanzia. Naturalmente, Maria Teresa non è riuscita a trattenere le lacrime.

Si è riaperto l’argomento riguardante la forte amicizia che è nata tra Tommaso e Francesco Oppini. Attraverso una clip, è stato possibile vedere Malgioglio arrabbiato con il figlio di Alba Parietti, che a detta sua avrebbe dovuto ringraziarlo per la lettera che ha scritto immedesimandosi in Zorzi. Inoltre, Tommaso in questi giorni non ha gioito quando è passato un aereo dedicato al suo rapporto con Oppini, in quanto certo che Malgioglio si sarebbe arrabbiato.

Dallo studio, Oppini si è detto convinto del fatto che le emozioni vadano vissute, senza alcun freno. Tommaso ha fatto presente, però, che l’atteggiamento di Cristiano è semplicemente protettivo. Subito dopo, Pierpaolo ha ricevuto un’altra sorpresa. Per lui è arrivata, sul tappeto rosso, Ariadna Romero, la sua ex fidanzata e madre di suo figlio. La modella e il gieffino hanno dimostrato di avere un bellissimo rapporto, confermando quanto dichiarato in passato.

Per sorprenderlo, lei ha deciso di creare un video che ritrae il figlio mentre fa l’albero di Natale. Pierpaolo non ha trattenuto le lacrime. L’ex velino ha ringraziato Ariadna per l’impegno che sta mettendo in questo periodo con il bambino, visto che lui è lontano. In studio, la Gregoraci si è commossa per il bel momento vissuto dal Pretelli. Non c’è stato alcun eliminato questa sera, ma il meno votato è finito direttamente al televoto. Ha ricevuto meno voti Maria Teresa con il 27%, preceduta da Dayane con il 35% e Pierpaolo con il 38%.

I concorrenti entrati da poco – Giacomo, Malgioglio, Giulia, Samantha, Sonia e Filippo – hanno scelto a chi dare l’immunità tra i sei Vip ‘veterani’, facendo il nome del gieffino che, secondo loro, non merita di continuare: Giulia ha scelto Dayane, Urtis – Andrea, Cristiano – Pierpaolo, Samantha – Stefania, Sonia e Filippo – Tommaso. Pertanto, è stata immune dalle nomination Rosalinda.

Signorini ha voluto, in seguito, parlare con Giulia. Il conduttore ha fatto presente che in molti hanno riscontrato non pochi cambiamenti nella modella, che era apparsa diversa nell’esperienza passata all’interno del reality. La Salemi ha ammesso di aver fatto un grande lavoro su stessa. Nel giardino del Cucurio, il reality ha riservato una sorpresa alla giovane concorrente. Qui ha potuto rivedere suo padre, che ha tentato di rassicurarla e le ha chiesto scusa per quello che dovuto sopportare a causa della sua separazione con la madre.

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Cristiano, Tommaso e Giacomo, insieme a Maria Teresa. Ciò che ha stupito tutti è, ovviamente, la nomination di Zorzi, che ha fatto il nome di una delle persone più importanti per lui dentro la Casa. Pare che proprio l’influencer aveva già informato la Orlando che avrebbe fatto una nomination spiazzante. Quando però ha scoperto che l’amica non è finita al televoto, ha tirato un sospiro di sollievo: “Meno male”. Non solo, dopo la puntata Tommaso si è chiaramente dichiarato dispiaciuto per quanto fatto.