GF Vip Elisabetta e Pierpaolo, lei prende le distanze: “Devi andare avanti”

Nella Casa del GF Vip 5 questa sera, durante la 26esima puntata, Elisabetta Gregoraci fa il suo brevissimo ritorno. La conduttrice calabrese decide di rientrare per avere un confronto con Pierpaolo Pretelli, dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Molti concorrenti si sono detti convinti del fatto che l’ex velino, dopo l’uscita della Gregoraci, abbia voltato pagina e sia tornato a essere se stesso. Infatti, Pierpaolo è apparso abbastanza sereno e giocherellone. Elisabetta ha notato il tutto e non ha reagito bene dallo studio. A distanza ha parlato apertamente, rivelando di essere rimasta male. Dall’altra parte, il Pretelli con la mente sembra essere ormai lontano da quei momenti trascorsi con la conduttrice. Quando Signorini apre il discorso stasera, Pierpaolo appare abbastanza innervosito, in quanto ammette di non aver preso bene il fatto che Elisabetta l’ha accusato di non essere un uomo. Oggi crede che tra loro ci possa essere solo un rapporto di amicizia.

Ovviamente non nega di provare del bene e tanta stima nei confronti della Gregoraci. Ed ecco che i due si incontrano, durante la diretta del 14 dicembre, in modo pacifico. Signorini manda tutti i concorrenti nella stanza da letto e permette a Pierpaolo di raggiungere Elisabetta di fronte al vetro. La Gregoraci fa sapere al gieffino di essere rimasta molto male per quanto accaduto, ma precisa: “Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato bello, fuori è un’altra cosa”. Non vuole, però, rovinare l’affetto che si è creato tra loro. Le è dispiaciuto il tono che hanno utilizzato entrambi per parlarsi, durante la scorsa puntata. “Io non voglio condizionare il tuo percorso, le tue cose, nulla”, continua Elisabetta.

La conduttrice calabrese spera che in futuro possano parlarsi con dei toni diversi. In particolare, le ha fatto male sentirsi chiamare da Pretelli “cara”. Non solo, Elisabetta prosegue: “Quando ha detto ‘sono rinato’… Sembrava che tu fossi condizionato da me, non ti ha obbligato nessuno, l’abbiamo fatto insieme”. Alfonso, a questo punto, chiede esplicitamente alla Gregoraci se sta prendendo le distanze da Pierpaolo:

“È giusto che sia così. Quello che è successo qua dentro è diverso da quello che c’è fuori. Deve fare il suo percorso, deve andare avanti”.

Questa volta, nessuno può di certo dire che Elisabetta non sia stata chiara. L’ex concorrente calabrese prende chiaramente le distanze dal Pretelli, a cui riserva comunque molti sorrisi. Cercano a vicenda le mani l’uno dell’altra, restando ovviamente separati dal vetro. Signorini fa notare la cosa e si dice certo del fatto che tra loro ci sia un bene importante. Intanto, Pierpaolo ammette di essersi pentito per i toni utilizzati la scorsa puntata con Elisabetta ed è consapevole che a volte possa essere impulsivo. In questi tre giorni, infatti, è stato male. E sebbene, dopo l’uscita della Gregoraci, si senta ‘rinato’, rifarebbe comunque tutto quello che hanno fatto insieme.