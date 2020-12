Grande Fratello Vip, Zorzi nomina Stefania: lei piange, lui sbrocca

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip è successo l’impensabile. Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando. L’influencer milanese ha dato questa motivazione: si sarebbe risentito di fronte ad una frase detta dalla Orlando in seguito ad un episodio accaduto in cucina.

Il fatto ha visto coinvolta anche Samantha de Grenet. Infatti, quest’ultima, dopo aver pulito la cucina per due ore ha buttato per sbaglio la spugna nell’umido. Stefania Orlando è così intervenuta riprendendola come è solita fare in Casa. A quel punto Zorzi ha preso le difese di Samantha lasciando probabilmente stupefatta l’amica. Dopo il fatto è seguita una frase di Stefania che non è affatto piaciuta a Zorzi: “Sai anche i più grandi amori finiscono. Stai attento a come parli.”

Un’imbeccata che, a quanto pare, ha fatto vacillare l’influencer. Essandosi trovato male, nella puntata di ieri, ha deciso di “vendicarsi” nominando l’amica, ignara di tutto. Lo stesso Alfonso Signorini ha chiesto le motivazioni per un gesto del genere, che lo ha definito “spiazzante”. Il padrone di casa si è congratulato con lui ma anche ammesso che tutto avrebbe pensato tranne a una nomination di lui nei confronti della Orlando. Tuttavia, Zorzi ha ribadito di averla nominata proprio per il fatto accaduto.

Subito dopo la puntata però la situazione ha iniziato a degenerare. Infatti Tommaso si è sentito in colpa per il gesto fatto nei confronti dell’amica. Ha quindi vuotato il sacco. La conduttrice è rimasta allibita per le parole dell’influencer e dopo un timido “hai fatto bene” è scoppiato il putiferio. Infatti Stefania si è messa a piangere.

Alla vista delle lacrime dell’amica, Zorzi ha confessato di sentirsi male e ha persino chiesto al pubblico di farlo uscire. Si è preoccupato se effettivamente i suoi fans avessero capito il suo gesto. E poi ha riflettuto sulla reazione della Orlando. Tommaso si è lamentato di non saper portare avanti il gioco del Grande Fratello Vip, di aver fatto un errore e di sentirsi tanto in colpa da desiderare di uscire dalla Casa. Queste sono state alcune delle parole di Zorzi:

“Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. […] Non so fare questo gioco, fatemi uscire. Tanto ho già dato quello che dovevo, quindi posso pure uscire. Ste non piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto. Alfonso si è congratulato per la cosa inaspettata, ma comunque mi sento in colpa.”

Alle sue parole anche Adua lo ha tranquillizzato dicendo che sono cose che possono capitare. Tutti ormai hanno nominato tutti in Casa. Infine, Stefania in lacrime ha cercato comunque di consolarlo ribadendogli che l’affetto che lei prova nei suoi confronti non sarà assolutamente minato dalle dinamiche del gioco, tantomeno dalla sua nomination.

“Non ti sentire in colpa, io voglio che tu sia sempre felice. Non ti manderò a quel paese. Sai che ti voglio bene a prescindere. Devi stare tranquillo, non ce l’ho con te. Davvero non preoccuparti. Io se voglio bene, voglio bene”.

Probabilmente il gesto di Tommaso è stato compiuto a causa della pressione all’interno della Casa. Infatti, la lite con Sonia Lorenzini e il suo amore per Francesco Oppini hanno reso difficile le ultime settimane per l’influencer. Già però in mattinata i programmi tv hanno molto discusso sulla questione Zorzi-Orlando. In primis Mattino 5. E la domanda è sempre la stessa: Zorzi ha commesso realmente uno sbaglio oppure è un grande stratega?