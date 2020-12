GF Vip, Zorzi-Oppini: incontro toccante, ma il pubblico è diviso

Al Grande Fratello Vip, nel corso della 24esima puntata, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi possono avere l’incontro tanto atteso. Inizialmente, Alfonso Signorini manda in onda clip, in cui è possibile vedere l’influencer distrutto per l’uscita dell’amico. Ma durante una conversazione con Cristiano Malgioglio, molto emozionante, Tommaso ha ammesso di provare dei sentimenti fortissimi nei confronti di Oppini, tanto che crede di essersi innamorato. A questo punto, Alfonso chiede in diretta a Zorzi di recarsi nel Cucurio, dove arriva proprio Francesco. Tommaso resta immobile, in quanto deve rispettare il freeze, e Oppini gli chiede di guardarlo negli occhi. Cerca di rassicurarlo, con parole davvero speciali.

Il pubblico sui social apprezza moltissimo questo momento e l’atteggiamento delicato tenuto da Francesco, che mostra tutta la sua vicinanza a Tommaso. Non può ricambiare i suoi sentimenti, ma verso di lui prova comunque un sentimento di amicizia forte. Una parte del pubblico, però, crede che la trasmissione non avrebbe dovuto subito portare Zorzi di fronte a Oppini, dopo la confessione degli ultimi giorni. L’influencer, infatti, appare abbastanza imbarazzato. Nonostante ciò, l’incontro suscita comunque emozioni molto forti e i telespettatori non negano la commozione.

“Non c’è niente da preoccuparsi. Ti aspetto a prescindere, ti appoggerò sempre. Non pensare cose strane, le persone che sono al nostro fianco capiscono quello che nn c’è. Io sono un tuo amico”.

Parole molto belle quelle che Oppini riserva a Tommaso, a cui mostra tutto il suo affetto. Negli occhi dell’ex gieffino, che la scorsa settimana ha deciso di tornare a casa anziché proseguire il suo percorso fino a febbreio, è possibile notare una certa commozione. Francesco si dichiara di essere pronto a fare un passo indietro qualora Zorzi ne avesse bisogno, ma comunque sarà sempre lì ad aspettarlo. Gli promette, inoltre, che una volta usciti fuori andranno a fare la cena, come si erano promessi.

Dopo un’esplicita domanda di Signorini, Oppini ammette che non aveva capito che Tommaso si fosse innamorato di lui. I due si abbracciano, ovviamente con le dovute precauzioni e mantenendo la distanza sociale prevista dalle norme anti contagio. Prima di andare via, Oppini chiede a Tommaso di andare avanti e di tenere duro, facendogli presente che fuori è molto amato, sebbene non possa dirlo esplicitamente. Un momento commovente che non può non emozionare i fan di Zorzi!