Grande Fratello Vip 5 ventitreesima puntata: nominati, chi ha abbandonato

Questa sera è andata in onda la ventitreesima puntata del GF Vip 5, cos’è accaduto nella Casa più spiata d’Italia? Alfonso Signorini ha iniziato la serata annunciano ai telespettatori che questa sarebbe stata una puntata intensa, con tantissime emozioni. Il conduttore si è collegato con i gieffini aprendo un discorso che ha creato molta tensione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. L’affermazione fatta dalla showgirl calabrese, riguardante Flavio Briatore e una vacanza in Sardegna di anni fa, ha generato non poche discussioni. Signorini ha chiesto spiegazioni alla modella di 27 anni, la quale ha rivelato di aver già chiarito con Elisabetta. La Salemi è convinta che si potrebbe evitare di parlare di queste cose, da lei ritenute “becere”. Alfonso, però, non ha accettato questa sua affermazione e le ha fatto presente che lei stessa ha scelto di prendere parte a un reality.

A questo punto, la serata è andata avanti con il confronto tra Elisabetta e Rosalinda, che in questi giorni hanno avuto un acceso scontro. A detta di Stefania Orlando, l’attrice sarebbe un po’ influenzata dai discorsi di Dayane Mello. Chiaramente, Rosalinda non è d’accordo. A questo punto, però, ha preso inizio uno scontro tra la Gregoraci e Dayane. Mentre Antonella Elia ha preso le difese della modella brasiliana, Pupo ha tentato di difendere la showgirl calabrese.

Dopo aver mostrato l’allegria che Cristiano Malgioglio ha portato nella Casa con il suo ingresso, Alfonso è tornato a parlare del rapporto di Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci non ha escluso che in futuro potrebbe aprire il suo cuore a Pierpaolo. Ci sono delle cose caratteriali che proprio non sopporta del Pretelli, ma si sono promessi che, una volta finita questa esperienza, faranno una cena insieme e lì vedranno insieme un po’ di cose. Al momento, però, da parte di Elisabetta è un più un no che un sì. Detto ciò, rispondendo all’esplicita domanda di Alfonso, la showgirl ha smentito di avere un contratto con Briatore che le vieterebbe di mostrarsi in pubblico con un altro partner.

Il programma ha riservato una sorpresa a Pierpaolo, permettendogli di incontrare il fratello. Subito dopo, Dayane ha avuto l’opportunità di vedere, con un video messaggio, suo padre, che si trova in Brasile. Ma le sorprese per la Mello non sono finite qua: Signorini ha letto il risultato del televoto, facendo il nome di Dayane. Il conduttore ha fatto sapere immediatamente ai concorrenti che la modella non è l’eliminata di questa sera, in quanto il televoto non era a eliminazione. Il pubblico ha dovuto scegliere il concorrente preferito e ha votato proprio Dayane (38%)! E mentre la Mello non è riuscita a trattenere le lacrime per la felicità, alcuni dei suoi coinquilini sono apparsi abbastanza perplessi.

È arrivato il momento per i concorrenti di annunciare la grande decisione: continuare la loro esperienza fino a febbraio oppure tornare a casa e abbandonare il gioco. Sono esenti da questa decisione Malgioglio, Selvaggia, Giulia e Urtis, entrati da pochissimo tempo nel programma.

Hanno scelto di proseguire il percorso nel reality: Andrea, Maria Teresa, Stefania, Pierpaolo, Rosalinda, Tommaso e Dayane.

Hanno deciso di lasciare il programma: Elisabetta (sa che suo figlio Nathan ha bisogno di lei) e Francesco (vuole dare priorità alla fidanzata Cristina).

Convinto che la Gregoraci non fosse sicura della sua scelta, ha deciso di invitarla in studio per parlarne faccia a faccia. Gli altri concorrenti non sono stati messi al corrente della cosa, tanto che Pierpaolo si è mostrato preoccupato per la lunga assenza della showgirl. Arrivata in studio, Elisabetta non ha potuto non emozionarsi, ma ha confermato la sua decisione: lasciare la Casa e tornare dal figlio, sebbene Alfonso abbia insistito parecchio. La concorrente ha comunque accettato di restare in Casa fino a lunedì per trascorrere un giorno in Cucurio con Pierpaolo.

Per Dayane il programma è stato raggiunto da tantissime chiamate e la Elia ha deciso darle un incoraggiamento a proseguire questa esperienza. Inizialmente la modella aveva deciso di lasciare il gioco. In confessionale, la Mello ha potuto parlare in privato con Simona, la madre di Stefano Sala, che l’ha convinta a continuare il suo percorso.

Intanto, Elisabetta è rientrata in Casa e ha fatto sapere ai concorrenti la sua decisione, ovvero che lascerà il gioco. La gieffina calabrese ci ha tenuto a fare un discorso speciale a tutti i coinquilini e non sono mancate le lacrime. In seguito è toccato a Oppini salutare tutti. Zelletta e, in particolare, Tommaso non hanno preso bene la notizia. Signorini ha tentato, insieme ai gieffini, di rassicurare l’influencer, profondamente toccato dall’uscita di Francesco.

Poco prima di concludere la puntata, Signorini ha annunciato un’altra grande notizia: Urtis è ufficialmente un concorrente.

Sono iniziate le nomination e al televoto sono finiti Pierpaolo, Stefania, Rosalinda e Selvaggia.