GF Vip Gregoraci su Briatore, finalmente la verità: “Non c’è un contratto”

Arriva il momento della verità sul presunto contratto post-matrimoniale di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ad aprire l’argomento ci pensa Alfonso Signorini nel corso della 23esima puntata del GF Vip 5. Il conduttore chiede esplicitamente alla concorrente calabrese se questo famoso contratto esiste davvero oppure no. In particolare, fa sapere a Elisabetta che si vocifera ormai da moltissimo tempo di questo vincolo che lei deve rispettare. Alfonso vuole sapere se è questo il motivo per cui ancora non si è lasciata andare con Pierpaolo Pretelli nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, spesso si è parlato di un presunto contratto secondo il quale la Gregoraci non avrebbe potuto mostrarsi in pubblico con un altro partner, dopo la fine del suo matrimonio con Briatore, per qualche anno.

“Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda così posso rispondere. Assolutamente no, non c’è alcun contratto. In passato questa cosa mi ha ferito. È una roba falsa che gira”.

Così finalmente Elisabetta svela la verità, togliendo ogni dubbio sul presunto contratto post-matrimoniale con Flavio. Signorini ammette di averne parlato lui stesso, in quanto girava appunto questa voce. Ma la Gregoraci ribadisce che non c’è nulla di vero in ciò che hanno dichiarato su questo vincolo. C’è una cosa su cui, però, si sono messi d’accordo lei e Briatore, per il bene del loro figlio Nathan. Scendendo nel dettaglio, la Gregoraci spiega che entrambi hanno deciso che, quando nei loro cuori entreranno altre persone, non le introduranno subito nella vita del bambino per tutelarlo.

In questo modo Elisabetta ha finalmente chiarito e negato queste voci. Alcune sue dichiarazioni, proprio all’interno della Casa, qualche settimana fa, sembravano confermare la presenza di questo famoso contratto. Il mistero è stato ora risolto e la Gregoraci ammette di essere felice di poterne finalmente parlare, viste le voci girate dopo il loro divorzio.

Intanto, Elisabetta si ritrova a scambiarsi delle parole molto carine con Pierpaolo. I due hanno instaurato un rapporto che ha fatto sognare tantissimi telespettatori. Ma ora Alfonso vuole sapere se la showgirl darà mai la possibilità all’ex velino di entrare nel suo cuore, una volta conclusa questa esperienza. Elisabetta non chiude completamente la porta al Pretelli, ma ammette di essere più vicina al no che al sì.