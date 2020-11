GF Vip colpo di scena, contratto Gregoraci-Briatore: lei racconta la verità

La conduttrice calabrese ammette a Giulia Salemi di non poter mostrarsi pubblicamente con un partner. Emerge la verità: “F.B. è abbastanza possessivo, per lui sono sua”

Si è vociferato molto nell’ultimo periodo di un presunto contratto post matrimoniale siglato da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Del documento – ancora da accertare se realmente esiste -, ne aveva parlato diversi mesi fa Alfonso Signorini. Da quando la conduttrice calabrese è entrata al Grande Fratello Vip il tema è tornato di attualità. Finora sulla questione è aleggiato un gran mistero. Mistero che ora pare essersi risolto per ammissione della stessa Gregoraci.

Nelle scorse ore, nella Casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi, appisolata a prendere il sole di novembre in giardino, ha chiacchierato con la 40enne e le ha chiesto senza troppi fronzoli se sia lei sia Briatore hanno libertà di frequentare chi vogliono. “Cambiamo domanda… Sono tre anni, mi hai vista con qualcuno?”, la risposta della Gregoraci. La ragazza ‘Power’, incuriosita dalla vicenda, ha provato a scavare più a fondo, ricordando che aveva visto delle sue paparazzate con un uomo (l’imprenditore Francesco Bettuzzi, ndr).

“Uno con cui sono stata due anni, ma è finita malissimo, quindi figurati”. Così la Gregoraci che ha poi aggiunto: “F.B. è abbastanza possessivo… Sono sua per lui”. Parole che sembrano confermare che esista veramente un contratto post matrimoniale in cui sarebbe sancito che la conduttrice non possa mostrarsi pubblicamente per un certo lasso di tempo con dei nuovi partner. Una simile storia ha visto protagonisti due star globali qualche anno fa: Tom Cruise e Katie Holmes.

GF Vip, Gregoraci e quell strano avvertimento a Stefano Bettarini

Pochi giorni fa ha fatto il suo ingresso nella Casa Mr. Reality, Stefano Bettarini. Un’entrata ciclonica che ha subito creato dinamiche vulcaniche, come la ‘resa dei conti’ con Dayane Mello (i due ebbero un flirt in passato). E a proposito di flirt, anni fa, si vociferò pure di una liaison tra l’ex marito di Simona Ventura ed Elisabetta. Sulla questione il gossip ha molto ricamato, ma i diretti interessati hanno sempre smentito.

Nonostante ciò, c’è chi continua a sostenere il contrario. I dubbi su quel che realmente è accaduto tra Stefano e la Gregoraci parecchi anni fa – un flirt o una semplice amicizia? – sono tornati a tormentare i ‘gossippari’ nel momento in cui l’ex calciatore è entrato nello show di Canale 5 ed è stato accolto con le seguenti parole dall’ex di Briatore: “Attento a non dire cose”. Cosa avrà voluto sottendere la calabrese? Chissà…