Gregoraci, segreto svelato: cosa ha detto a Pretelli in codice, il gossip

Potrebbe aver trovato chiarimento il segreto custodito gelosamente da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi la conduttrice calabrese ha comunicato con l’amico ‘speciale’ Pierpaolo Pretelli scrivendogli sulla mano, di notte, per evitare che il contenuto della confessione fosse reso pubblico. Ieri Alfonso Signorini, in diretta, durante la 23esima puntata della quinta edizione del reality, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda. L‘ex moglie di Briatore ha però tagliato corto, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di svelare l’arcano mistero.

Caso chiuso? Assolutamente no, perché la risposta per penetrare il segreto della Gregoraci potrebbe già essere stata svelata mesi fa. E, ironia della sorte, l’avrebbe data niente po po di meno che Signorini. Il direttore di Chi, in una puntata ‘pre-Covid’ in cui fu ospite di Piero Chiambretti a “#CR4 – La repubblica delle donne (correva il gennaio 2019), spiegava che Elisabetta e Briatore, dopo il naufragio sentimentale, avrebbero firmato “un contratto post matrimoniale pazzesco”. Signorini quindi aggiungeva:

“La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Se ciò fosse vero, si comprenderebbe rapidamente perché la calabrese, anche quando ha frequentato Francesco Bettuzzi, non è si è mai mostrata in pubblico con lui. Lo stesso imprenditore, di recente, al magazine Chi, ha dichiarato di aver avuto una storia segreta con Elisabetta. Storia che sarebbe durata tre anni:

“Ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci. Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

Sempre ragionando della possibile esistenza del sopra citato contratto post matrimoniale, si capirebbe velocemente anche il motivo del perché la Gregoraci all’interno del GF Vip non abbia alcuna intenzione di mostrarsi in atteggiamenti ‘equivoci’ con Pretelli, con il quale è palese che c’è una certa attrazione.

Dal canto suo Pierpaolo, interrogato da Signorini sulla vicenda ‘segreto delle mani’, ha nicchiato, sostenendo che le preoccupazioni dell’ex di Briatore siano per il figlio Nathan. Una versione che molti hanno trovato veritiera solo in parte. Insomma, il dubbio che in realtà la verità nuda e cruda non sia affatto uscita è rimasto.

Gregoraci e Briatore come Tom Cruise e Katie Holmes? Gli strani contratti dei vip

Il caso Briatore-Gregoraci, che al momento, va rimarcato, non ha trovato conferma dai diretti interessati, ricorda quello di un’altra separazione matrimoniale celeberrima. Quella che ha visto protagonisti nel 2012 Katie Holmes e Tom Cruise.

I giornalisti americani che si sono interessati alla vicenda sono sicuri che l’addio è stato ‘normato’ da un contratto secondo cui la Holmes sarebbe stata vincolata al divieto di farsi vedere in pubblico con altri partner nei cinque anni successivi alla separazione.

Anche in questo caso nessuna conferma dai diretti interessati. Però, strana coincidenza, scaduto il quinquennio post separazione, Katie è stata immortalata con la star Jamie Foxx. Fonti gossippare a stelle e strisce hanno assicurato che la relazione proseguiva da tempo, ma che non poteva essere rivelata. Proprio per il suddetto accordo stipulato tra l’attrice e Cruise al momento della rottura.