Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica al GF Vip: violato il regolamento

Rivelando in codice dei segreti scottanti a Pretelli sulla sua vita privata, l’ex moglie di Briatore non ha agito secondi le regole del programma e potrebbe essere punita con un provvedimento disciplinare

Elisabetta Gregoraci rivela degli scottanti segreti sulla sua vita privata a Pierpaolo Pretelli, ma lo fa violando le regole interne del reality. Per questo potrebbe incappare persino in una squalifica. L’ex moglie di Flavio Briatore, la scorsa notte, mentre tutti dormivano e mentre le luci della Casa più spiata d’Italia sono state spente, si è confidata con l’ex velino attraverso dei messaggi in codice, situazione che non è tollerata dal programma di Canale 5. Da qui il rischio che possa subire dei provvedimenti disciplinari.

Ma perché tanta segretezza? La conduttrice calabrese ha voluto mettere al corrente Pretelli di alcune sue faccende personali evidentemente molto delicate. Così, al posto di riferirle a voce, le ha comunicate ‘mano a mano’, cioè scrivendo col suo dito sul palmo del modello ciò che ha preferito non pronunciare. Naturalmente quel che si sono detti i due non è emerso. Ciò che invece è trapelato è lo stupore misto a spavento dell’ex velino che captato il messaggio ha detto: “Ma che ca..o dici? Ho capito bene?”.

La reazione di Pierpaolo ha spinto Elisabetta a ribattere: “Chiedi a Piera che lei sa tutto”. Tale Piera, che di cognome fa Fiorillo, è la psicologa che accompagna i concorrenti del GF Vip, laddove abbiano necessità di sostegno. Il dialogo in codice ha sollevato parecchia curiosità. Appare palese che la Gregoraci non ha riferito a Pretelli pensieri sul loro rapporto, bensì ha cercato di metterlo al corrente di situazioni che esulano dalle dinamiche venute a crearsi in trasmissione.

La reazione di lui a tutto ciò è ‘ma che cazzo dici?’

Mah raga che casino ha #gregorelli pic.twitter.com/zfOSWRN85v — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@giul91) October 25, 2020

GF Vip, Elisabetta in lacrime pensando al figlio Nathan

Nelle scorse ore Elisabetta si è lasciata andare al pianto, parlando con Stefania Orlando. Motivo? Le è sovvenuta una prepotente nostalgia per il figlio Nathan Falco, avuto con Flavio Briatore. La calabrese ha spiegato che per una madre come lei non è per nulla semplice separarsi dal suo frutto d’amore, avendo con lui un legame viscerale.

“Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la scuola. Una volta mi hanno offerto un lavoro all’estero. In soli 20 giorni avremmo registrato tutto ma la data coincideva col suo break e non l’ho fatto. C’è mia sorella ma ha i suoi bambini, la sua vita, poi c’è la tata che è la stessa da 10 anni e c’è Flavio”.

Inoltre Elisabetta ha fatto sapere che fino all’ultimo ha messo in dubbio la sua partecipazione al programma in quanto Nathan le ha espresso il desiderio che non partisse. Situazione che l’ha gettata in uno stato di difficoltà, spingendola a riflettere molto sulla decisione ormai presa. Alla fine, però, ha comunque scelto di varcare la fatidica porta rossa di Cinecittà: