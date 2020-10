Elisabetta Gregoraci, la lettera a Pierpaolo: dolci parole dopo lo strappo

Elisabetta Gregoraci ha scritto una lettera a Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi, infatti, il Grande Fratello Vip ha chiesto ai nominati di questa settimana di scegliere un concorrente a cui scrivere una lettera da consegnare nel caso in cui venisse eliminato. In realtà stasera non ci sarà nessun eliminato, ma di sicuro gli autori sapranno cosa farne di queste lettere di Elisabetta, Maria Teresa e Dayane.

Se Elisabetta l’ha indirizzata a Pierpaolo, una delle persone più importanti per lei nella Casa, Dayane l’ha scritta a Francesco Oppini mentre Maria Teresa Ruta a sua figlia Guenda. La Gregoraci ha letto la sua lettera in confessionale e le immagini sono andate in onda nel daytime di oggi. Prima hanno mostrato un momento in cui Elisabetta ha detto a Pierpaolo e Andrea che non si sarebbe aspettata di trovare due persone come loro nella Casa e che ne è felice.

Tra i due però ha preferito lasciare il suo ultimo ricordo, in caso di eliminazione, a Pretelli. Dopo i tumulti degli ultimi giorni, tra i due sembra essere tornato il sereno ed Elisabetta sembra ancora più convinta di prima del rapporto con l’ex velino. Ha deciso di scrivere a Pierpaolo perché vuole che gli rimanga qualcosa di suo in caso dovesse uscire. Nelle prime righe ha scritto:

“Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi”.

A questo punto si è emozionata e ha dovuto fare una pausa, poi ha ripreso a leggere. Ha scritto che conosceva poco di Pierpaolo prima di entrare nella Casa del Gf Vip. Ha letto il suo nome in una intervista in cui ha parlato di lei e le ha strappato un sorriso. In questa lettera ha voluto ringraziare Pierpaolo per i bei momenti insieme. Per i sorrisi, per gli abbracci e soprattutto per averla aiutata ad andare avanti nei momenti in cui era giù di morale. A fine lettera ha scritto:

“Mi mancherai tantissimo fuori di qui, ma sappi che farò il tifo per te. Voglio vederti in cima su quella scala in finale e vincitore, perché te lo meriti tanto. Pensami, io lo farò sempre”.

Sempre nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo sentito le parole di Pierpaolo su Elisabetta. Anche oggi ha confermato che lei è stata la cosa più bella che ha vissuto dentro la Casa e con lei ha provato emozioni che non provava da anni.