Gregoraci: “Pretelli, vaf….o!”. Lui se va. Confronto teso: lite dopo la puntata

Scontro notturno dai toni molto accesi tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Grgeoraci. Durante la puntata in onda ieri 19 ottobre, l’ex moglie di Briatore, ‘incastrata’ dal gesto dei battiti sul cuore, ha ammesso che fuori dalla Casa c’è un ‘lui’ speciale. Un fatto fino ad ora tenuto ben nascosto a tutti, compreso all’ex velino di Striscia la Notizia che non ha preso affatto bene la questione. Così, terminata la diretta del programma, si è rifugiato in giardino, solo, a meditare. Qui è stato raggiunto da Tommaso Zorzi. E proprio mentre i due stavano discutendo di quanto successo, ecco spuntare la Gregoraci. Zorzi si è subito defilato, capendo che sarebbe stato meglio lasciare spazio a un confronto testa testa. Scontro che non ha tardato ad arrivare e che ha avuto un finale tesissimo.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: la lite nella notte

Pretelli ha confessato a Zorzi di essere rimasto senza parole, esterrefatto da quel che è accaduto durante la puntata. “Mi è cascato il mondo addosso”, ha chiosato. Dopodiché si è palesata in giardino Elisabetta che ha invitato, in modo incalzante, il giovane a dirle tutto ciò che pensava della vicenda. Un dialogo serrato, dove l’ex di Briatore ha interrotto più volte Pierpaolo: “Non ti ho mai mancato di rispetto. E qui dentro mai farei una storia, ho un figlio fuori che mi guarda”. Pretelli ha più volte cercato di spostare il discorso su un altro fronte, tentando di far capire alla conduttrice che il problema è stato un altro. Vale a dire che se c’è fuori per lei una persona ‘speciale’, tutto sarebbe stato differente, fin dal principio. Ha quindi rimarcato che se avesse saputo tutto dall’inizio mai si sarebbe avvicinato e mai avrebbe corteggiato, “per rispetto”.

Gregoraci e Pretelli ai ferri corti: la lite

La Gregoraci è parsa evasiva in più risposte, ribadendo il concetto che il gesto del battito sul cuore non fosse riservato a una persona specifica, bensì a un gruppo di suoi affetti fuori dalla Casa. Il ragionamento, però, secondo Pretelli, è stato poco esaustivo perché rimane il fatto che all’esterno c’è un uomo a cui Elisabetta è legata in modo particolare. La Calabrese, infine, ha sottolineato come anche Pretelli le abbia tenuto nascosto una sua presunta relazione fuori dalla Casa. Peccato che, come è noto a chi segue le vicende del reality, Pierpaolo ha detto si nelle scorse ore di aver qualcuno ad attenderlo, ma solo per scherzo. E proprio quando Elisabetta ha citato questo caso che gli animi si sono surriscaldati ancor più. Alla fine, la calabrese è sbottata con un sonoro “Vaff…o”, mentre Pretelli si è allontanato da lei, con un diavolo per capello, finendo poi in lacrime nella sauna.

Le brutte intenzioni la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera..

Bugooooo Bugoooooooo #gfvip pic.twitter.com/RgOwgOB7EM — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) October 20, 2020