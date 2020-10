Gregoraci, messaggio in codice per il misterioso lui: segnale su Pretelli

Da ieri sera il pubblico si sta interrogando su un messaggio in codice di Elisabetta Gregoraci all’uomo misterioso che la sta aspettando fuori. Dopo dieci puntate su Twitter è stato fatto notare questo segnale, che guarda caso Elisabetta fa sempre quando si parla di Pierpaolo Pretelli. Il primo a scatenare questa curiosità nel pubblico è stato Il Menestrelloh, che su Twitter ha postato un video del momento in cui Elisabetta e Pierpaolo hanno risposto alle domande di Signorini, separati in due stanze diverse. Ebbene, la Gregoraci ogni volta in cui si parla di Pierpaolo o è particolarmente vicina a lui pare si dia dei colpetti sul cuore. Non con un pugno, ma a mano aperta si colpisce più volte sul petto. Pare li faccia sempre, sin dalla prima puntata come ha fatto notare qualcuno rispondendo al video in questione.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e i colpetti sul cuore per chi la aspetta fuori

E in effetti è stato pubblicato anche un altro video in cui Elisabetta si dava questi colpetti in qualche puntata fa. I più attenti che seguono la diretta h24 ha scritto, nei commenti, che Elisabetta fa sempre questo gesto, anche quando Pierpaolo di notte le va a dare la buonanotte e si avvicina al suo letto. Magari anche stendendosi per pochi minuti al suo fianco. Lo fa talmente spesso che c’è chi lo ha paragonato a un tic. E di sicuro da questo momento tutti ci faranno più caso. In particolare Elisabetta si batte sul cuore ogni volta in cui è vicina a Pretelli o si parla di loro due. A questo punto la domanda sorge spontanea. Se è così certa di questa persona che è fuori, perché non mettere le cose ancora più in chiaro con Pierpaolo?

Elisabetta Gregoraci, il messaggio in codice per il misterioso lui quando si parla di Pretelli: i video

Sembrava averlo fatto qualche puntata fa dicendo che c’è un batticuore per qualcuno fuori. Dopo questa rivelazione sembrava essersi raffreddato il loro rapporto, però dopo il Cucurio si sono riavvicinati, e parecchio. Per questo ieri sera nella decima puntata Signorini ha di nuovo parlato di loro due. Su Twitter qualcuno ha scritto di sentirsi preso in giro dalla Gregoraci. A questo punto, magari, lunedì Alfonso potrebbe far notare questo messaggio in codice che lei fa e permettere a Pierpaolo di avere un quadro completo della situazione.

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori.

Notateli da oggi in poi li fa sempre.#GFvip pic.twitter.com/8TYi4whQuo — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) October 16, 2020