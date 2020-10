Elisabetta riaccende le speranze con Pierpaolo: “Non so, ora è bello così”

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip 5 non è ancora finita. Se fino a qualche giorno fa lei aveva chiuso a ogni risvolto romantico nel rapporto con l’ex velino, pare che qualcosa sia cambiato. Sarà stato merito del Cucurio? Elisabetta ha vissuto un paio di giorni in quello che era il tugurio una volta e Pierpaolo non ha mai perso occasione per dimostrarle che lui c’è. Hanno parlato spesso attraverso la porta, attraverso il vetro e appena si sono ricongiunti a qualcuno era sembrato fosse scappato anche un tenero bacio a stampo, invece erano baci sulla guancia. O ci sono andati vicino. E proprio dopo questi momenti è arrivato un confessionale della Gregoraci che ha riacceso le speranze dei fan, ancora una volta. I sostenitori dei Gregorelli, così è stata ribattezzata la coppia, non si arrendono e sperano ancora nel lieto fine.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si riavvicinano nella Casa

Nel daytime di oggi il Grande Fratello Vip ha mostrato i momenti di Pierpaolo e Elisabetta in cui erano separati. Si sono cercati, anche se la Gregoraci lo ha ammesso forse con un po’ di fatica. Magari perché fuori c’è qualcuno, a cui Pierpaolo non crede però. Anche quando in confessionale ha detto di sentire la mancanza di Pierpaolo ha subito allargato il discorso a tutti i ragazzi, dicendo di sentire la mancanza di tutti. Pretelli era certo che questa lontananza sarebbe servita a Elisabetta per sentire la sua mancanza e glielo ha fatto capire. Le ha anche mandato un biglietto, infilandolo sotto la porta, con su scritto: “Buongiorno, manchi”. Lei in confessionale ha fatto notare che Pierpaolo continua a insistere nella conquista.

Elisabetta parla di Pierpaolo in confessionale: “Non so come sfocerà”

Quando si sono rivisti c’è stato un grande e lungo abbraccio. E nel frattempo la Gregoraci in confessionale ha detto: “Non so come sfocerà, adesso è bello così. C’è questo friccicorio che mi rende più bella la permanenza qui dentro”. Solo pochi giorni fa allontanava i tentativi di approccio di Pierpaolo, durante una notte di balli e di canzoni romantiche. Oggi invece non sa come potrà andare a finire: si è quindi riacceso qualcosa in lei verso il bel Pretelli?