Pierpaolo e Elisabetta, non è ancora finita: un ballo fa sperare, ma…

Le ultime news su Pierpaolo e Elisabetta al Gf Vip hanno riacceso le speranze dei fan, ma potrebbero essere false speranze. Stanotte i due si sono un po’ riavvicinati, ma la Gregoraci sembra essere ancora convinta di voler mettere dei paletti nel rapporto con Pretelli. In puntata venerdì sera ha chiarito che sono solo amici speciali, ma che non è scattato quel qualcosa in più. Inoltre gli aerei provenienti da fuori le hanno fatto capire di essere interessata a una persona che la sta aspettando fuori, ha aggiunto. Sembrava insomma un bel the end nella conoscenza con Pierpaolo, ma lui non ha intenzione di arrendersi. Stanotte infatti ha dedicato delle canzoni d’amore a Elisabetta, complice una serata organizzata da Grande Fratello Vip. In giardino fino a notte fonda c’erano delle romantiche canzoni di grandi artisti italiani che più di un concorrente ha cantato a squarciagola.

Gf Vip, Pierpaolo e Elisabetta: un ballo nella notte fa sperare i fan

Pierpaolo non è riuscito a resistere e ha guardato a Elisabetta più e più volte cantando dei versi dei brani e dedicandoli a lei, in pratica. La Gregoraci era imbarazzata e ha respinto gli abbracci dell’ex velino più volte, ripetendogli anche “Smettila”. Ma lui le avrà dato ascolto? Assolutamente no. Alla fine cercando il contatto più volte, Elisabetta si è lasciata andare. C’è stato un romantico ballo di Pierpaolo e Elisabetta da soli in giardino, hanno cantato i brani più romantici di Claudio Baglioni, Tiziano Ferro e Jovanotti. Ma niente di più, perché la Gregoraci è subito tornata al suo posto, rimettendo Pierpaolo al suo. Ma oggi sono giunti ulteriori indizi che portano a pensare che Elisabetta non sembra propensa a intraprendere una conoscenza romantica più approfondita con Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci, cosa pensa davvero di Pierpaolo: le riflessioni con Andrea Zelletta

Parlando con Andrea Zelletta entrambi si sono ritrovati a dire che Pierpaolo non si apre molto. Non racconta quasi nulla della sua vita, se non quando sono solo a fare delle domande. Per esempio Elisabetta ha detto che Pretelli le ha raccontato dei suoi genitori solo perché glielo ha chiesto. Imitazioni a parte vorrebbe vedere qualcosa in più di lui, notando che non si arrabbia mai come se non gli desse fastidio mai niente.