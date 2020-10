Gf Vip, Pierpaolo non crede a Elisabetta: “Nessuno fuori”, ma lei conferma

Pierpaolo Pretelli si è preso una bella cotta per Elisabetta Gregoraci ed è pronto a tutto per fare colpo. Le ultime vicende al Grande Fratello Vip 5 non giocano proprio a suo favore, eppure lui continua imperterrito per la sua strada verso la conquista. Tutto era iniziato con il piede giusto, a dire il vero. Tra Pierpaolo ed Elisabetta al Gf Vip sembrava essere scoccata la scintilla, c’era un grande feeling e una bella alchimia. Poi però lui ha commesso un passo falso, rivelando una cosa a Matilde che poi Elisabetta ha anche negato. Che lei lo avesse detto o meno, il fatto che Pretelli abbia riportato questa confessione fatta all’orecchio ha raffreddato il loro rapporto. Via libera quindi a questo misterioso “qualcuno” che continua a mandare aerei nei cieli di Roma per Elisabetta: c’è un corteggiatore, per noi misterioso, che ha fatto breccia nel suo cuore.

Elisabetta Gregoraci frena Pierpaolo Pretelli, ma lui non crede ci sia un altro fuori dalla Casa

Con il primo aereo in verità Elisabetta non sembrava così convinta di questo qualcuno, poi c’è stato il passo falso di Pierpaolo e con il secondo aereo è passata totalmente dalla parte di questa persona che la aspetta fuori. Ha iniziato a definire Pierpaolo un “amico speciale” e ha confessato tutto in diretta con Alfonso Signorini. Dopo la scorsa puntata, però, Pierpaolo in confessionale ha confidato al pubblico di non credere a quanto detto dalla Gregoraci. Nel daytime di oggi abbiamo infatti sentito queste sue parole: “Non penso ci sia qualcuno fuori”. Su chi manda gli aerei non si è fatto un’idea, ma vorrebbe mandarne uno anche lui con uno striscione che recita così: “Sei la parte più bella del mio Gf”. Secondo Pierpaolo, Elisabetta sarebbe bloccata e se non è scattato quel qualcosa in più con lui è perché non si lascia andare. Tutta colpa dei famosi paletti, insomma, secondo lui.

Gf Vip, Elisabetta in confessionale ammette di essere stata colpita da Cupido

Eppure la Gregoraci in confessionale ha confermato il suo interesse verso il misterioso mittente degli aerei: “Sono single, però magari Cupido ha tirato una freccia”. Oppini ha invitato l’amico Pierpaolo a non demordere e ad avere pazienza fino al termine del Gf Vip, quando potrà vedere e sentire Elisabetta senza telecamere. Pare infatti che lei stessa abbia detto a Pretelli che continueranno a sentirsi anche fuori. Toglierà i paletti, una volta fuori dalla Casa?