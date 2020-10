Elisabetta Gregoraci smentisce storia con Mr. Rain, ma il mistero continua

Elisabetta Gregoraci smentisce la storia con Mr. Rain! In questi giorni il gossip vedeva la showgirl al centro dell’attenzione per una sua presunta love story con il rapper. Dopo l’affermazione fatta dalla stessa gieffina a Pierpaolo Pretelli è iniziata la ricerca del suo presunto fidanzato. Scendendo nel dettaglio, l’ex moglie di Briatore ha confessato al suo compagno d’avventura di essere interessata a un uomo fuori dalla Casa! L’attenzione è poi ricaduta sul rapper, subito dopo l’arrivo dell’aereo per Elisabetta. Il messaggio riportava la frase “sei l’epicentro del mio terremoto”. La Gregoraci, come conferma anche questa sera, ha rivelato ai suoi coinquilini che si trattava di una sorpresa fatta da un gruppo di amici, con cui ha una chat su Whatsapp. Questo indizio ha poi portato a pensare che la frase fosse stata dedicata da Mr. Rain. Il motivo? Nella sua canzone 9.3, è possibile notare proprio queste parole. Questa per molti ha rappresentato una chiara conferma, ma stasera Elisabetta smentisce la love story sorridendo.

Elisabetta Gregoraci smentisce la presunta storia d’amore con Mr. Rain: Signorini le fa arrivare dei saluti misteriosi

La Gregoraci inizialmente ha un confronto con Petrelli, che – incitato da Alfonso Signorini dopo la rivelazione di questa settimana – cerca la verità. In particolare, Pierpaolo chiede a Elisabetta chi è questa persona che le ha dedicato il messaggio e a cui è interessata. La showgirl, senza scendere nei dettagli, fa sapere che ci sono delle persone fuori che la pensano e lei è felice di questo. Ammette di non voler parlare della sua vita privata, ma conferma di essere entrata nel reality da single. Dietro questo aereo “c’è tutta una storia”, dichiara Elisabetta. Nel gruppo di persone, con cui ha una chat di Whatsapp, ci sarebbe appunto una persona da cui sarebbe partita la sorpresa. Per lei questo aereo è stato molto importante! Il mistero continua, ma c’è qualche dettaglio in più ora: questa persona la sta pensando da lontano, fuori dall’Italia. “La E. di Montecarlo ti saluta caramente”, dichiara Signorini. Ma dalla reazione di Elisabetta si intuisce che la persona in questione non abbia nulla a che fare con la lettera E.

Elisabetta Gregoraci, nessuna storia con Mr. Rain: smentito il gossip

A un certo punto interviene anche Pupo: “Tutti quanti attori in quella Casa. Dicono che musicalmente hai delle passioni, sei appassionata di rap”. Elisabetta sembra non capire e Signorini fa chiaramente il nome di Mr. Rain. Ed ecco che la Gregoraci smentisce subito il gossip ridendo: “Ma va, no! Mi piacciono molto le sue canzoni”. Dunque, resta ancora misteriosa l’identità della persona che fuori la sta pensando!