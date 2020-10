Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: “Sono innamorata fuori”, il video

Colpo di scena tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip 5: lei ha fermato tutto! Sembrava essere nata una bella complicità tra i due e che tutto fosse fermo solo perché Elisabetta preferisce non esporsi molto in televisione. Lei ha spiegato più volte a Pierpaolo perché mette dei paletti nel loro rapporto, ma se la verità fosse un’altra? E se non fosse solo preoccupata per ciò che potrebbero dire fuori? O per suo figlio Nathan? Dopo oggi pomeriggio si apriranno di sicuro nuovi scenari nella Casa più spiata d’Italia, perché Elisabetta ha davvero sganciato una bomba. E lei stessa lo ha riconosciuto, d’altronde. Tutto è avvenuto mentre alcuni concorrenti stavano facendo un gioco. Studiavano uno slogan per ognuno di loro, adatto alla personalità e al percorso che stavano facendo nella Casa. E alla Gregoraci hanno detto: “Elisabetta, l’illusionista!”.

Gf Vip, Elisabetta allontana Pierpaolo e spiazza tutti: “Nessun flirt, sono innamorata fuori”

Il riferimento è chiaramente al suo rapporto con Pierpaolo e tutto si è svolto su un piano giocoso, va precisato. Eppure a Elisabetta pare non sia molto piaciuto ciò che le è stato detto, vista la sua reazione. Pierpaolo ha provato ad abbracciarla per farle capire di non essere d’accordo con questa definizione, anche se tutti hanno riso quando Guenda lo ha detto. La Gregoraci però ha respinto l’abbraccio di Pierpaolo! Non si è proprio fatta abbracciare e allontanandolo gli ha detto: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt”. E per paura di non essere stata abbastanza chiara ha aggiunto: “Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla Casa”. Boom: Elisabetta ha un fidanzato? Lei stessa si è resa conto di ciò che aveva appena detto, e infatti ha esclamato: “Ecco, ho sparato la bomba”.

Elisabetta Gregoraci dice di essere già innamorata: “Ho sparato la bomba”

Il video su questa rivelazione della Gregoraci sta facendo il giro della rete, anche se secondo qualcuno era solo uno scherzo. Potrebbe aver detto quelle parole solo per provocare Pretelli, o per giocarci un po’. Anche perché se avesse voluto davvero tener nascosto un fidanzato difficilmente le sarebbe scappata una dichiarazione scottante come questa. Lo sparare la bomba potrebbe essere pure una provocazione, dopo essersi resa conto di ciò che aveva appena detto. Tutto è possibile, lo scopriremo nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip!