Maria Teresa Ruta ha scritto una lettera a sua figlia Guenda. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono protagoniste indiscusse in questo momento nella Casa dopo le rivelazioni della figlia sul loro passato. Guenda ha detto delle cose molto forti sul rapporto con sua mamma. Ha raccontato che si è sentita abbandonata al punto da pensare di non fare parte della felicità di Maria Teresa Ruta. Sono state di sicuro delle verità sconvolgenti, molto intime e private, al punto che non tutti nella Casa hanno condiviso questa mossa da parte delle Rutas. Nel daytime di oggi, Maria Teresa ha letto la sua bella lettera scritta alla figlia.

Ieri infatti il Gf Vip ha chiesto alle nominate di scrivere una lettera a uno dei concorrenti. Nella sua lettera a Guenda, Maria Teresa ha ammesso le sue colpe in parte, ma ha anche spiegato meglio il tutto. Ha prima di ogni cosa scritto nero su bianco tutto il suo amore verso Guenda, la stima che prova nei suoi confronti come artista e come donna. Leggendo le sue parole in confessionale, la Ruta si è emozionata molto. Questi alcuni passaggi della lettera:

“Scusa se ti ho fatto soffrire. Ho cercato di darti però tutto l’amore che avevo e di cui ero capace. […] A un certo punto ho sentito, forse sbagliando, che la mia figura era ingombrante. Così, per evitare conflitti che non ero capace di gestire, mi sono allontanata quando i tuoi passi erano già ben certi e spediti”.

Maria Teresa ha quindi chiarito di non aver affatto abbandonato Guenda al suo destino, e come ha detto Patrizia Rossetti c’era già il suo storico ex fidanzato di mezzo. Ha poi aggiunto di non aver mai fatto mancare il suo sostegno, ma quando provava a tendere la mano verso sua figlia nei momenti di difficoltà, lei le faceva capire di voler fare da sola. Nel frattempo nella Casa si è parlato tanto di questa profonda ferita nel rapporto tra madre e figlia.

Nel daytime hanno mostrato il momento in cui Francesco Oppini dice di non condividere la scelta di Guenda di parlare di questo passato con sua madre. Lui non farebbe lo stesso, non spettacolizzerebbe certe cose anche se fossero vere, ma preferirebbe preservarle e risolverle a casa. Stefania e Tommaso non erano d’accordo, anzi secondo loro può succedere al Grande Fratello di tirare fuori degli argomenti anche così pesanti e privati, insomma che mamma e figlia non lo hanno programmato. La Contessa in confessionale ha concordato con il parere della Orlando, ma lo stesso non si può dire di altri.

Enock ha detto che lui non avrebbe fatto la stessa scelta perché preferisce non portare in televisione certi argomenti. Lo stesso ha ammesso pure Massimiliano, che tratterebbe queste situazioni così delicate all’esterno di un contesto televisivo come il Gf Vip. Anche Dayane è dell’idea che i panni sporchi vadano lavati in casa. Intanto il pubblico è spaccato su questo argomento. C’è chi non condivide la scelta di Guenda, e ci legge un po’ di strategia, e chi invece la comprende.