Piovono accuse su Guenda Goria a Pomeriggio 5. Il suo rapporto con la madre Maria Teresa Ruta è sotto i riflettori dato che entrambe sono chiuse nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ieri sera inoltre Signorini ha mostrato un confessionale di Guenda in cui ha accusato la madre di aver abbandonato lei e suo fratello per inseguire l’amore. Guenda aveva 17 anni, suo fratello invece 14. Maria Teresa ha spiegato che non li ha propriamente abbandonati, che lei c’è sempre stata per i suoi figli, che tornava una volta a settimana a casa loro e che sentendosi una madre ingombrante ha man mano diminuito il numero dei giorni che passava in casa con loro. Non era una giustificazione per molti e lei stessa ha detto che tornando indietro probabilmente farebbe scelte diverse. Oggi però questo episodio è stato passato in esame nel salotto di Barbara d’Urso, dove c’era anche Patrizia Rossetti.

Pomeriggio 5, Patrizia Rossetti difende l’amica Maria Teresa Ruta da guenda

La Rossetti è molto amica di Maria Teresa Ruta, insieme hanno anche partecipato e vinto a Pechino Express. Quando Barbara ha introdotto l’argomento Guenda, Patrizia ha subito spiegato che secondo lei ieri sera la ragazza avrebbe detto delle “grandi castronerie”. Il discorso è andato avanti parlando di Guenda in relazione a Telemaco, uno dei gossip del momento quando si parla di Gf Vip. Dopo un po’ però la Rossetti ha riportato l’attenzione sul rapporto tra madre e figlia, di cui si è ampiamente parlato ieri sera. Patrizia ha detto che ieri sera Guenda ha detto delle cose molto brutte su sua madre e che i problemi da lei illustrati sarebbero inesistenti. “Conosco molto bene Maria Teresa. Non si degnerebbe mai di abbandonare sua figlia. Ha detto delle cose un po’ cattivelle ieri sera”, ha aggiunto. Gli altri ospiti in studio hanno ricordato alla Rossetti che ieri sera Maria Teresa stessa ha riconosciuto i suoi errori, ma secondo lei non è stata una vera ammissione di colpa.

“Guenda sta recitando”, le accuse di Patrizia Rossetti a Pomeriggio 5

Secondo Patrizia infatti la Ruta non si sarebbe saputa difendere e per questo ha detto addirittura di non essere stata all’altezza come madre, o una cosa simile. “Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli. Ve lo posso assicurare”, ha ribadito. L’amica di Maria Teresa ha inoltre detto che Guenda a 17 anni conviveva già con il suo ex fidanzato, ma a prescindere da questo non si può parlare di abbandono. Quando Serena Garitta ha provato a dire che Guenda andrebbe compresa, la Rossetti ha sbottato: “Ha fatto finta, sta recitando”. Insomma, secondo lei Guenda avrebbe un copione ben preciso al Gf Vip e non si farebbe scrupoli a usare il suo rapporto con la mamma pur di andare avanti…