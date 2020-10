Maria Teresa e Guenda, il confronto: “Lasciarci non è stata la scelta giusta”

Arriva un confronto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria al Grande Fratello Vip. Mamma e figlia si confrontano su quanto accaduto in passato, molti anni fa. Oggi la giovane gieffina ha 31 anni, ma quando ne aveva 17 fu costretta ad affrontare non poche difficoltà. Sua madre scelse di inseguire l’amore, dopo le delusioni accusate con il padre dei suoi figli, lasciando quest’ultimi soli. La storia è già nota al pubblico, la stessa Ruta aveva raccontato pubblicamente la sua scelta. Guenda si ritrovò anche a dover fare da madre a suo fratello, che aveva 14 anni. Stasera, Signorini apre l’argomento in Casa e Maria Teresa ammette di essersi resa conto, molto tempo dopo, della sofferenza che potevano provare i suoi figli. Veniva da una famiglia di militari, dove era importante essere pronti a tutto. Nonostante tutto, ci tiene a precisare di essere stata sempre al loro fianco e di aver sempre cercato di capire se stavano bene. Oggi confessa che si sentiva ingombrante per i suoi figli, tanto che tornava a casa solo una volta a settimana. Ora ha grandi sensi di colpa per questa sua scelta.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, arriva il confronto al GF Vip: da parte della 31enne c’è un velo di rancore

Guenda Goria, dopo aver ascoltato nel salotto il discorso fatto dalla madre in confessionale, ribadisce che i suoi genitori “hanno pensato tanto a sé e alla loro felicità”. Oggi la capisce da donna, ma continua a non approvare la sua scelta. Comprende che sua madre aveva delle ferite precedenti e voleva vivere finalmente un nuovo amore. Guenda fa presente che la sua età e quella del fratello rappresentavano un periodo molto delicato della vita. “Eravamo piccoli, io a 17 anni avrei avuto ancora bisogno della mamma per tante cose”, dichiara questa sera la Goria. Dopo di che, ammette di essersi ritrovata a fare da mamma a suo fratello. “No, non ritengo abbia fatto la scelta giusta”, confessa Guenda parlando della decisione presa dalla madre anni prima.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, confronto: Antonella Elia non trattiene le lacrime

Quando si ricongiungono nel salotto, Maria Teresa e Guenda continuano il loro confronto. “Hai staccato anche le nostre foto e hai messo solo quelle tue e di Roberto”, dichiara con un po’ di rancore la Goria. Oggi, però, Guenda è convinta che la Ruta sia un esempio di donna. “Che mi attacchi, ho preso da te”, dichiara la giovane gieffina riferendosi alla disapprovazione di Maria Teresa sul suo rapporto con Telemaco. “Da donna adesso ti capisco, da figlia faccio più fatica”, continua poi Guenda. Tra loro arriva poi un tenero abbraccio. Dallo studio, Antonella Elia non riesce a trattenere le lacrime, mentre ripensa al viaggio che fece la sua seconda mamma, che durò due mesi. In quel periodo aveva 17 anni e visse momenti di grande sconforto.