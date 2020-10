Guenda Goria risponde alla moglie di Telemaco: la Ruta però disapprova

Guenda Goria al Grande Fratello Vip viene messa al corrente delle ultime notizie di gossip sul suo conto. In questi giorni, a sua insaputa, è emersa la presunta relazione con Telemaco. Fino a qui nessun problema. Ma ecco che le news si sono fatte più interessanti quando la moglie o ex dell’uomo ha scelto di intervenire, facendo intendere che Guenda starebbe con un uomo impegnato. Alfonso Signorini, durante la decima puntata, decide di aprire il discorso con la diretta interessata, facendole inizialmente qualche domanda sulla sua vita sentimentale. La Goria ammette di aver conosciuto una persona, poco tempo prima di entrare nella Casa. Hanno condiviso molto insieme ed è nata un’amicizia. Lei usciva da una relazione lunga e ancora ora ha delle macerie dentro, lui pare stesse vivendo lo stesso disagio. Ed ecco che insieme hanno cercato di superare il momento difficile. Nonostante ciò, ha scelto di iniziare il percorso nel reality da single, proprio per capire. I due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme in Africa, dove Guenda è rimasta bloccata durante il periodo del lockdown.

Guenda Goria risponde alla moglie di Telemaco al GF Vip: la gieffina appare serena

Signorini, a questo punto, mette al corrente della situazione Guenda, mostrandogli alcuni titoli. Di fronte alle dichiarazioni della moglie di Telemaco, la Goria ride apertamente, mostrando subito il suo disappunto. Subito dopo spiega: “Telemaco è separato. Non vive più con quella che è la moglie legale, dal primo gennaio. Ci sono delle carte scritte”, dichiara Guenda. La figlia di Maria Teresa confessa che non avrebbe voluto tirare fuori questa storia, per non creare problemi alla famiglia di Telemaco e per tutelarla. Ma di fronte alle parole della moglie di quest’ultimo non può restare in silenzio: “Ci sono donne che amano mettersi in mostra attraverso la pelle di qualcun’altro”. Guenda dimostra di essere molto serena e confessa di aver anche incontrato la donna, con cui ha cercato di fare amicizia. Eva Henger a Pomeriggio Cinque aveva anche fatto presente che Telemaco pare sia già separato. Signorini non può ora non interrogare Maria Teresa.

Guenda Goria e Telemaco: Maria Teresa Ruta già conosce l’uomo e disapprova la storia

Maria Teresa dichiara che era a conoscenza di questa amicizia, che non era stata approfondita. La Ruta fa presente che non vedeva la figlia dal 2 marzo, dunque non sapeva cosa stava accadendo di preciso nella sua vita. “Ha visto Guenda crescere“, ammette Maria Teresa, che ha conosciuto Telemaco anni prima. La Goria conferma che sua madre l’ha incontrato ancora prima che lo conoscesse lei. Scendendo nel dettaglio, anni fa, la Ruta si trovava a un evento e tra gli organizzatori c’era proprio Telemaco. Ma Maria Teresa non approva il rapporto nato tra la figlia e l’uomo. “Non ho niente contro di lui, ma la sua carta di identità non è a suo favore”, confessa la Ruta. A detta sua, Guenda dovrebbe viversi la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto.