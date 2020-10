Guenda Goria sta con un uomo sposato? Eva Henger la scagiona

Guenda Goria è finita al centro di una bufera a causa di un gossip esploso su lei e un suo presunto compagno, Telemaco. Il nome dell’uomo è emerso mentre lei è rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip e non sa assolutamente nulla di ciò che sta succedendo. A far discutere non è tanto il fatto che Guenda sia fidanzata e che in casa dica di essere libera, ma che l’uomo in questione sarebbe impegnato. Qualche giorno fa infatti è saltata fuori la moglie, o ex, di tale Telemaco per mettere in guardia Guenda e invitarla ad allontanarsi da suo marito e dalla sua famiglia. Oggi a Pomeriggio 5 è arrivata una nuova testimonianza a riguardo, ma stavolta pende tutta a favore di Guenda. Eva Henger è intervenuta su invito di Barbara d’Urso per dare la sua versione dei fatti, perché pare sia testimone della conoscenza tra Guenda e Telemaco.

Pomeriggio 5, il presunto compagno di Guenda non sarebbe sposato: parla Eva Henger

Eva ha esordito dicendo che la storia è molto lunga, ma piano piano ha raccontato come si sono conosciuti Guenda e questo uomo e come è nata la loro storia. Tutto risale a novembre dell’anno scorso, quando Guenda è andata a Sharm el-Sheikh e ha conosciuto Telemaco durante questa vacanza. A soggiorno terminato, Guenda è rimasta in Italia pochi giorni per poi tornare nuovamente a Sharm. Lei conosceva già Telemaco e sapeva fosse separato: “Noi sapevamo che Telemaco era separato da tempo, non da due giorni. Lui vive a Sharm da solo, senza la moglie”. Non aveva ancora divorziato legalmente in quel periodo, ma pare abbia deciso di procedere con il divorzio dopo poco tempo, ovvero nel mese di dicembre. Per questo adesso non si spiega come mai l’ex moglie sia saltata fuori per attaccare Guenda. Anzi forse lei un’idea se l’è fatta, e non l’ha nascosta.

Eva Henger difende Guenda dai gossip: “L’ex moglie di Telemaco? Apparsa per magia”

Quando Guenda ha saputo di essere stata presa per il Gf Vip sono saliti a Milano insieme, e pure a Roma pare lui l’abbia accompagnata. Fino a poco prima che lei entrasse nella Casa. E quando si è saputo che Guenda era una concorrente del Gf Vip è arrivato il commento dell’ex moglie di Telemaco. Queste le parole di Eva Henger: “Per magia è apparso un messaggio dell’ex moglie di Telemaco sotto una foto di Guenda. Io so che lei ha chiarito subito con Telemaco, ma lui ha confermato di essere separato e libero di stare con Guenda”. La Henger ci ha tenuto a precisare di essere sicura di come siano andate le cose e che Telemaco fosse un uomo libero, perché se così non fosse non avrebbe mai difeso Guenda.