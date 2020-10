Elisabetta e Pierpaolo, versioni diverse sul segreto: Signorini indaga

I due amici speciali del Grande Fratello Vip 5 messa alle strette dal conduttore: cosa si sono detti davvero in gran segreto nella notte? Le due versioni non combaciano.

Elisabetta Gregoraci al Gf Vip 5 è stata chiamata a rivelare il suo segreto. Nei giorni scorsi infatti l’ex moglie di Flavio Briatore ha svelato qualcosa in gran segreto a Pierpaolo Pretelli. Glielo ha scritto sulla mano, disegnando col dito lettera per lettera, e sui social è scoppiato il panico. C’è stato chi ha urlato alla squalifica della Gregoraci, perché non si può parlare in codice o in una lingua che non sia l’italiano. Oppure senza microfoni. Tutto al Gf Vip deve essere comprensibile per il pubblico.

Stasera Alfonso in puntata è tornato a parlare di Elisabetta e Pierpaolo, dopo il passo avanti di venerdì scorso. Il conduttore ha prima mostrato una clip riassuntiva e poi ha fatto delle domande ai due protagonisti. Ha chiesto a Pierpaolo cosa prova, se non è innamorato. Lui ha risposto che è qualcosa di analogo all’innamoramento. Elisabetta ha raccontato che dopo la battuta d’arresto il loro rapporto è cresciuto, c’è più dialogo e si sono avvicinati ancor di più.

Antonella Elia è intervenuta per dire che secondo le Pierpaolo è il “grazioso animale domestico” della Gregoraci, dando a lei della “profumiera”. La concorrente ha preferito non replicare, mentre Pupo l’ha definita la donna del mistero. Alfonso ha chiamato Pierpaolo in confessionale e lo ha interrogato proprio sul messaggio segreto che le ha rivelato la Gregoraci, perché al Gf Vip non esistono segreti. Gli ha quindi chiesto di essere sincero in merito:

“Diciamo che quella confidenza era legata alle percezioni sue di ciò che poteva succedere fuori. Lei è molto cambiata negli ultimi giorni, mi ha dato qualche certezza in più che non ho mai avuto finora. Cosa mi ha confessato? Le sue preoccupazioni sono legate al bambino, quindi varie dinamiche sue che, essendo anche io un papà separato, sono così delicate che già il fatto che mi abbia reso partecipe è importante”.

Da ciò che ha percepito in questi giorni, Pierpaolo pensa di aver almeno confuso un po’ di più Elisabetta, che si è lasciata andare un po’ di più. Anche perché si fida di più adesso. Signorini ha poi congedato il concorrente, preferendo continuare a indagare con la diretta interessata. Ed è proprio da Elisabetta che è andato, accennando il discorso legato al segreto e affrontato con Pretelli. E le ha chiesto cosa ha scritto sulla mano:

“Gli ho scritto una serie di cose che riguardano me e lui. Lui ha detto una cosa in confessionale, che mi è stato accanto perché è in nomination. Gli ho spiegato questa cosa”.

Insomma, la Gregoraci ha tergiversato e ha dato una spiegazione che ricorda un po’ lo “stratega” di Adua su Massimiliano. Le due versioni insomma non coincidevano in tutto e per tutto. Pierpaolo tornato in salotto ha messo al corrente la Gregoraci su ciò che ha raccontato lui in confessionale. Signorini ha rassicurato la concorrente dicendole che Pierpaolo non ha rivelato il succo del discorso e l’ha invitata a stare tranquilla.