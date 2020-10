Elisabetta e Pierpaolo, lei rovina un bel momento: Alfonso la bacchetta

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il momento della verità al Gf Vip 5. Ma durante un bel momento, la Gregoraci rompe la magia e Signorini non ci sta: il rimprovero in diretta.

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci ancora protagonisti al Gf Vip 5 dopo i duri scontri dei giorni scorsi. Alfonso Signorini ha chiamato in Mystery Room Pierpaolo per parlare con lui di ciò che è successo dopo lunedì sera, quando ha visto i colpetti al cuore fatti da Elisabetta. Quest’ultima intanto è rimasta sola in salotto a seguire sullo schermo. Dopo un riassunto di ciò che è successo dopo la scorsa puntata, Signorini ha chiesto a Pierpaolo se secondo lui la Gregoraci è single oppure no.

L’ex velino non ha nascosto di pensare che secondo lui Elisabetta ha davvero qualcuno fuori ad aspettarla. In questi giorni ha continuato a starle vicino perché era in nomination, ma nei suoi occhi qualcosa è cambiato. “Ho iniziato a realizzare. Non è facile trasformare qualcosa di più di un’amicizia in amicizia”, ha detto il concorrente. Nonostante tutto, ha detto che non chiude occhio di notte da tre giorni per Elisabetta, pensando sia alla sua possibile uscita sia al fatto che potrebbe avere qualcuno fuori.

Poi è uscito dalla Mystery e il salotto era vuoto. In un primo momento ha pensato a qualche sorpresa per lui, era evidente nel suo sguardo, ma Alfonso ha ricominciato a parlare della Gregoraci. Gli ha chiesto perché secondo lui Elisabetta ha questo atteggiamento nei suoi confronti pur avendo qualcuno fuori, ma Pierpaolo non sa darsi una risposta. Poi gli ha mostrato la lettera che la Gregoraci ha scritto per lui e i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Alfonso gli ha chiesto perché stesse piangendo. Lui ha risposto così:

“Piango perché se lei non mi avesse posto quei paletti io mi sarei innamorato di lei, sicuramente”.

Elisabetta era in Cucurio ad aspettarlo, circondata di luci e palloncini a forma di cuore, così lui l’ha raggiunta. Si sono abbracciati e lui l’ha ringraziata per la lettera. La Gregoraci però ha interrotto questo momento magico dicendo:

“Ti devo dire una cosa però, ci sono rimasta male. Quando io e te abbiamo avuto questa discussione ero felice perché anche se passavamo del tempo insieme parlavamo poco. Hai detto di essermi stato vicino perché ero in nomination e io ci sono rimasta male. Pensavo lo facessi perché ti andava di farlo”.

Alfonso è intervenuto per dirle di non parlare di nomination in quel momento. Le ha detto che in un momento così bello il pubblico stava guardando da una parte un Pierpaolo molto dolce e dall’altra una Elisabetta molto fredda. E non era bello, insomma. Poi è tornato sul loro legame e ha detto che Pierpaolo merita da lei una risposta sincera. Ha qualcuno fuori? Signorini le ha chiesto di essere chiara. E lei ha detto:

“Non so se ho qualcuno che mi aspetta, ma da quando sono qua dentro mi capita di pensare a una persona. Che non è Pierpaolo, no”

In un secondo momento non ha chiuso del tutto le porte, però, a Pretelli. Ha detto che quando il Gf Vip 5 finirà faranno una cena insieme e si vedrà. Secondo Pupo, Pierpaolo sta soffrendo troppo per Elisabetta che a suo avviso sarebbe una donna troppo impegnativa per un ragazzo sensibile come lui. Pretelli ha chiesto la parola per spiegare che non ha avuto a che fare con la Gregoraci, ma con Elisabetta.

Signorini ha indagato ancora un po’ su questa misteriosa persona a cui la Gregoraci pensa. La concorrente ha raccontato che lui non sa del suo interesse e che non sa cosa succederà neanche con lui. Nella Casa comunque non potrebbe succedere niente con Pierpaolo, su questo è sempre stata chiara. Non sa dire, invece, se potrebbe nascere qualcosa fuori con lui, insomma ha preferito non rispondere. Ma nel suo non dire Alfonso ci ha letto un sì, visto che sorridendo si è lasciata abbracciare da Pierpaolo.