Grande Fratello Vip, Dayane cerca di sedurre Bettarini: la confessione

By

Dayane Mello nella notte confessa di aver tentato di sedurre Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip. I due si sono rivisti, dopo diversi anni, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. La modella, sin da subito, ha dimostrato di non avere un bel ricordo dell’ex calciatore. Hanno avuto un breve flirt quando Dayane fu eliminata dall’Isola dei Famosi, dove Bettarini rivestiva il ruolo di inviato. Dopo il piccolo litigio e la pace, la Mello tenta ora di sedurre nuovamente Stefano. Il suo atteggiamento potrebbe dare non poco fastidio a Nicoletta Larini, attuale fidanzata di Bettarini. Ma pare che la modella non abbia neppure pensato a questa possibilità e fa una confessione nel cuore della notte ad alcuni suoi coinquilini.

A Tommaso, Enock e Rosalinda, la Mello svela di aver provocato Stefano durante una conversazione a tavola. La modella, a questo punto, mima i gesti utilizzati per sedurre Bettarini, il quale avrebbe iniziato a guardarla. Zorzi e Barwuah ascoltano la confessione divertiti, mentre Adua tenta di avvertire l’amica, quando si ritrovano sole. In particolare, l’attrice chiede a Dayane di stare attenta e di ragionare di più, sebbene sia libera di fare ciò che vuole.

Intanto, Tommaso corre a raccontare a Maria Teresa la rivelazione di Dayane, la quale avrebbe anche ricordato a Bettarini la notte trascorsa insieme in Honduras. Secondo Zorzi, la Mello saprebbe il fatto suo e sarebbe tutt’altro che stupida. Ed ecco che quando becca nuovamente Dayane mente va in bagno, l’influencer le chiede di fargli rivedere i gesti con cui ha tentato di sedurre Bettarini. Questa volta, però, la modella brasiliana nega il tutto e fa presente di non aver fatto nomi specifici, secondo quanto riporta la news sul sito ufficiale del reality.

Intanto, Bettarini svela a Maria Teresa e Stefania altri retroscena sulla sua brevissima frequentazione con Dayane. In particolare, l’ex calciatore rivela che avrebbe voluto approfondire la conoscenza della modella una volta finito il programma, come avevano concordato. Riprendendo l’accusa fatta dalla Mello durante la scorsa puntata, Stefano ammette che entrambi erano consapevoli della presenza dei fotografi. Dopo di che, Dayane avrebbe continuato a cercare un contatto con Bettarini, attraverso messaggi e chiamate. Un giorno, però, la Mello avrebbe spento il telefono per un giorno intero.

Con l’aiuto di alcuni amici che si trovavano a Milano, Stefano racconta di aver scoperto che Dayane stava frequentando un altro uomo. L’ex calciatore non ha più creduto alle parole della modella, la quale gli avrebbe confessato di non avere intenzione di avere una storia seria. A lasciare senza parole Bettarini è stato il comportamento di Dayane, che sarebbe stata poco chiara. Intanto, Nicoletta Larini in queste ultime ore ha detto la sua al riguardo, rivelando altri dettagli!