Ieri sera Stefano Bettarini è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, per la seconda volta, e ha già affrontato i temi che lo hanno portato, probabilmente, a essere di nuovo concorrente. Aveva dei conti in sospeso con Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Ebbene, lui ha già servito agli autori del materiale per la prossima puntata affrontando queste discussioni con i diretti interessati. Intanto anche Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini, ha detto la sua tramite Giornalettismo. E non è stata molto clemente nei confronti di Dayane.

Per quanto riguarda Pierpaolo, che ha già spiegato la sua posizione a Bettarini, Nicoletta ha detto di credere alla sua buona fede. Dovrebbe essere affare chiuso, quindi, ma non è detto. Nonostante la Larini abbia riconosciuto che Pierpaolo stanotte abbia detto la verità potrebbe comunque arrivare un confronto nelle prossime puntate. Ha approfondito invece la questione Dayane. Ieri sera la modella e Bettarini hanno avuto subito uno scontro in merito alla storia che hanno avuto ai tempi dell’Isola dei famosi.

Secondo Nicoletta, se Stefano ha accettato di mettere una pietra sopra alle accuse ricevute dalla Mello è merito di Signorini. Il conduttore ha infatti spiegato che le foto erano di un fotografo e non di Bettarini. Solo così Dayane ha chiesto scusa e si è calmata contro l’ex calciatore. Nicoletta ha fatto notare che in quelle foto erano in due a sorridere e che Dayane si sia in realtà contraddetta:

“Una volta tornata in Italia, e dopo la cover di Chi, in tv e durante i collegamenti con l’Isola si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras”.

Anche Stefania Orlando stamattina nella Casa commentava la vicenda e diceva ad altri concorrenti che Dayane in studio all’Isola dei famosi diceva di aspettare il ritorno di Stefano. Se fosse rimasta così scossa e delusa dalla copertina, pensando addirittura di essere stata usata, allora perché dire di aspettarlo? Per Nicoletta comunque lei è un capitolo chiuso.

La fidanzata di Bettarini non è riuscita a farsi un’idea precisa sul presunto messaggio in codice di Elisabetta a Stefano appena è entrato. La Gregoraci ha detto: “Mi raccomando non dire niente”. Molto probabilmente si riferiva al non riportare nulla da fuori, viste le punizioni a Brosio e Zelletta, ma non è detto che con lo sguardo volesse intendere anche altro. Nicoletta non sa a cosa potesse riferirsi, ma attende di capirci di più.